Scozia preoccupata per Gilmour, la speranza è di recuperarlo almeno per la trasferta di Atene

La Scozia rischia di perdere un pezzo importante in vista delle decisive sfide per la qualificazione ai Mondiali: Billy Gilmour è ancora ai box. Lo riporta The Scotsman sempre molto attento alle prestazioni degli scozzesi napoletani.

Preoccupa l’infortunio di Gilmour in veste qualificazioni mondiali

“Il centrocampista del Napoli, 43 presenze con la nazionale, si è fermato per un problema all’inguine nel primo tempo della gara di Serie A contro il Como e non ha più rivisto il campo. Dopo aver saltato il match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, il 24enne non è stato convocato neppure per la trasferta di Bologna, alimentando i timori sul suo recupero in vista delle partite contro Grecia e Danimarca. Steve Clarke lo ha comunque inserito nella lista dei convocati per gli ultimi due impegni del girone, che potrebbero riportare la Scozia alla fase finale di un Mondiale per la prima volta dal 1998. La speranza è di recuperarlo almeno per la trasferta di Atene, dove basterebbe un punto per arrivare allo scontro diretto con la Danimarca con più certezze!.

La situazione nel gruppo resta apertissima: scozzesi e danesi sono appaiati a 10 punti dopo quattro giornate, ma la differenza reti favorisce i nordici, che potrebbero accontentarsi di un pareggio a Glasgow se prima dovessero battere la Bielorussia.

Non tutto, però, è negativo per Clarke. Lewis Ferguson continua a convincere con la fascia di capitano del Bologna: la sua prestazione nel 2-0 inflitto al Napoli è stata una delle migliori della stagione. Meno brillante, invece, Scott McTominay, in difficoltà insieme a tutto il centrocampo partenopeo, a secco di gol da tre partite.