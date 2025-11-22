Salerno vuole scippare gli Europei a Napoli. Lavori già cominciati con i 120 milioni della Regione di De Luca

Repubblica scrive: Napoli discute e progetta, Salerno ha già iniziato. Napoli è ancora in alto mare mentre a Salerno le ruspe sono già al lavoro

Salerno vuole scippare gli Europei a Napoli, la Regione di De Luca ha finanziato i lavori con 120 milioni (Repubblica)

Napoli è l’ossessione di Vincenzo De Luca e di tanti salernitani. Riuscire a strappare a Partenope gli Europei del 2032 sarebbe motivo di appagamento che vale una vita intera. De Luca ci sta provando. Ha finanziato i lavori dello stadio Arechi con 120 milioni e i lavori sono già cominciati mentre l’iter napoletano è praticamente in alto mare.

Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina e Andrea Pellegrino:

Salerno riqualifica lo stadio e Napoli aspetta. E la giornata di ieri ha un significato che vale più di mille considerazioni. All’Arechi sono cominciati ufficialmente i lavori per rimodernare l’impianto e puntare ad Euro 2032 su input del presidente uscente Vincenzo De Luca, convinto di inserire la sua Salerno tra le cinque città italiane che ospiteranno la competizione. Che è poi lo stesso obiettivo di Napoli. Il Maradona, però, dovrà aspettare le elezioni per ricevere l’eventuale finanziamento regionale necessario a sostenere i costi per rendere la casa di Fuorigrotta all’altezza dei criteri imposti dall’Uefa. La corsa contro il tempo è cominciata, ma il sindaco Gaetano Manfredi – coadiuvato dall’assessore alle Infrastrutture, mobilità e protezione civile Edoardo Cosenza – è convinto di vincerla, tagliando il traguardo nei tempi prestabiliti. Nel bilancio 2025 saranno inseriti i fondi (circa 3 milioni) per la progettazione del nuovo Maradona.

Attenzione: tre milioni solo per la progettazione.

Prosegue Repubblica:

Per il Maradona ci vorranno circa 200 milioni di euro. C’è ovviamente da ravvivare il dialogo col Napoli per trovare un’intesa.

E ancora:

Napoli discute e progetta, Salerno – invece – ha già iniziato. Le ruspe si sono messe in azione ieri mattina. Vincenzo De Luca, accompagnato dal sindaco di Salerno, Enzo Napoli, ha dato l’avvio ai lavori per l’ammodernamento dell’Arechi. Costerà 120 milioni completamente finanziati da parte della Regione. «Sarà un impianto all’inglese che darà energia alla zona orientale di Salerno. Un anno e mezzo o al massimo due sono sufficienti», dispone e prevede il Governatore uscente. Il primo passo è la demolizione della curva Nord, poi toccherà a tutti gli altri settori. «Stiamo lavorando duramente per garantire all’Uefa tanti aspetti di viabilità, di qualità, di infrastrutture. Siamo convinti – dice De Luca – che il nuovo Arechi sarà all’altezza e nei tempi richiesti per gli Europei del 2032».