Ronaldo: «Quello del 2026 sarà il mio ultimo Mondiale». Avrà 41 anni

Cristiano Ronaldo, in un’intervista alla Cnn, ha dichiarato che quello del 2026 sarà il suo ultimo Mondiale. All’età di 40 anni, l’attaccante portoghese si appresterà a giocare la sua ultima competizione importante.

Le parole di Ronaldo

«Mi ritirerò tra uno o due anni», ha dichiarato.

La prossima Coppa del Mondo sarebbe la sesta per Ronaldo:

«Sicuramente sarà l’ultimo Mondiale. Avrò 41 anni e penso che sarà il momento di lasciare».

Se giovedì batterà l’Irlanda, il Portogallo si qualificherà matematicamente al Mondiale, che si svolgerà il prossimo anno negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Sul Manchester United in declino:

«Il Manchester United, in questo momento, non ha una struttura. Spero che cambi questa cosa in futuro, perché il potenziale del club è incredibile, è uno dei club più importanti del secolo. Non sono su una buona strada. Devono cambiare e non riguarda solo l’allenatore e i giocatori. Amorim sta facendo del suo meglio. I miracoli sono impossibili».

Il primo calciatore miliardario:

«Era il mio obiettivo. Non sono ossessionato dai soldi, ma quando raggiungi un certo livello, i soldi non contano più, ma è sempre bello averne di più. Ho perso il conto di quante macchine ho. Il mio acquisto più costoso? Un aereo; non sono una persona normale».

La morte di Diogo Jota:

«Non ci credevo quando mi hanno mandato i messaggi dicendomi che era morto. Ho pianto molto. È stato un momento molto, molto difficile per il Portogallo, per le famiglie, per gli amici, per i compagni di squadra. Un disastro. Una notizia molto, molto triste».