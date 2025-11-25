Intervista a Repubblica: «Conte e Simeone sono due grandi lavoratori che non transigono sul sacrificio, sul non mollare un centimetro anche in allenamento»

Raspadori: «A Napoli ho vissuto anni incredibili, ma l’Atletico Madrid è un ulteriore step, un top club mondiale»

Domani sera si gioca Atletico Madrid-Inter di Champions League e Repubblica intervista Raspadori. Lo fa con Marco Juric.

«Anche se il tempo è limitato devi essere pronto». È la frase che Giacomo Raspadori usa per descrivere il suo momento all’Atletico Madrid.

Dieci presenze, 276 minuti totali, un gol in Champions contro l’Eintracht. Domenica scorsa qualcosa si è mosso, una palla messa dentro da sinistra e deviata nella propria porta da Duarte del Getafe: «È stata una grande emozione, ma era un cross», ammette sorridendo.

Una sola presenze da titolare. Come si tiene la testa in ordine?

«Non è mai facile farsi trovare pronto e fare bene quando si viene chiamati. Io sono uno che resta sempre positivo e lavora sempre in silenzio. In un club del genere è normale avere un periodo di adattamento».

Leggi anche: Raspadori, da Napoli all’Atlético Madrid non è cambiato molto: gioca pochi minuti, ma spesso svolta il match

Che cosa l’ha colpita di più?

Raspadori: «È uno dei club top al mondo. A Napoli ho vissuto anni incredibili, ma questo è un ulteriore step: livello dei giocatori, organizzazione, ambiente. Mi piace tantissimo la Liga e il modo in cui i tifosi vivono il calcio».

Lei è stato allenato da Conte, ora da Simeone: ci sono punti di contatto?

«Sono entrambi molto esigenti. Due grandi lavoratori che non transigono sul sacrificio, sul non mollare un centimetro anche in allenamento. Ti fanno capire subito cosa richiedono: intensità, responsabilità, precisione».

Segue ancora il Napoli?

«Assolutamente sì, mi sento con diversi compagni, sarebbe impossibile non farlo. Ho passato tre anni incredibili vincendo due scudetti. La gioia della gente è qualcosa che ti resta dentro».