Conte a Roma col grande escluso Politano, in campo ancora Neres-Lang insieme a Hojlund (Gazzetta)

Il Napoli di Conte arriva all’Olimpico di Roma (gara che si giocherà domani sera, ore 20:45 ndr) dopo due vittorie consecutive al ritorno dalla sosta per le nazionali di novembre. Un 3-1 roboante all’Atalanta e un altrettanto vispo 2-0 al Qarabag, per niente Cenerentola di questa Champions League così complicata e competitiva. Conte starebbe pensando, stando alla Gazzetta, di riconfermare gli undici titolari: il che significherebbe rinunciare per la terza volta di fila a uno dei fedelissimi: Politano.

Conte sceglie un Napoli senza Politano, dentro Neres e Lang con Hojlund (Gazzetta)

Ne scrive così la Rosea:

“Il Napoli è ripartito e dopo il grande caos post Bologna la squadra si è ritrovata. Stretta in un nuovo sistema di gioco che garantisce maggiore copertura in fase difensiva, con Beukema accanto a Rrahmani e Buongiorno e le fasce presidiate da due terzini, comunque abituati ad accompagnare l’azione e a giocare con qualità a ridosso dell’area avversaria.

Ma la vera svolta è arrivata davanti, con Neres e Lang finalmente protagonisti. Liberi di pensare di più a offendere, di puntare e di dribblare. […] Il 3-4-2-1 è tornato di moda per tamponare l’emergenza. […] Il Napoli c’è ancora. È vivo. Tocca a Conte, adesso, estrarre dal suo cilindro un altro colpo a sorpresa. Perché la sfida con la Roma non sarà decisiva per lo scudetto, certo, ma comunque inizierà a dare un valore diverso alla classifica e pesare misurare meglio le forze in campo.

L’emergenza continua, ma non è per forza una debolezza. Antonio nelle situazioni più estreme trova sempre una chiave nuova e spesso vincente. Si nutre delle difficoltà, per andare sempre oltre i propri limiti. E sa portarci anche la squadra. A oggi il […] L’emergenza continua, ma non è per forza una debolezza. Antonio nelle situazioni più estreme trova sempre una chiave nuova e spesso vincente. Si nutre delle difficoltà, per andare sempre oltre ai propri limiti. E sa portarci anche la squadra. A oggi il dubbio è tra Lang o Politano, e se invece giocassero tutti e due insieme a Neres, per un Napoli tutto fantasia?”