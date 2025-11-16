Pio Esposito è la speranza del calcio italiano, ha conquistato Chivu con la sua personalità (L’Equipe)

L’Italia questa sera affronterà la Norvegia nel match di qualificazione per i Mondiali 2026. Gli Azzurri si affideranno in attacco al 20enne Francesco Pio Esposito, centravanti dell’Inter.

L’Italia si affida a Francesco Pio Esposito

L’Equipe scrive:

“Pio Esposito, giocatore dell’Inter da quando aveva 9 anni, sta preparando la sua prima partita da titolare con la Nazionale. Capocannoniere in Serie B la scorsa stagione (19 gol) con lo Spezia, dove è stato prestato per due anni, ha approfittato dell’assenza di un’alternativa a Marcus Thuram e Lautaro Martinez per salire sull’aereo per gli Stati Uniti e giocare il Mondiale per club la scorsa estate. Segnò nella sua seconda presenza, contro il River Plate. Ma, più che le sue prestazioni, è stato il suo atteggiamento a conquistare Cristian Chivu, che lo aveva già allenato nelle giovanili dell’Inter. Un mese dopo, Gennaro Gattuso lo ha inserito nella sua prima lista di convocati. Esposito ha segnato il suo primo gol in Nazionale maggiore contro l’Estonia l’11 ottobre), prima di ripetersi contro la Moldavia giovedì scorso. Ad oggi, è a parità di gol con l’Inter e l’Italia in questa stagione.

Per i nerazzurri è considerato il quarto attaccante, per la Nazionale il terzo dietro a Mateo Retegui e Moise Kean. «Ha una qualità incredibile nel controllo palla e nella connessione del gioco. Difende e corre come un centrocampista. È un ragazzo atipico per la sua età. Sembra avere trent’anni dal modo in cui pensa e si allena. È davvero impressionante», ha detto Gattuso il mese scorso. Ma vederlo costantemente al centro dell’attenzione preoccupa l’allenatore italiano. La sua fama, però, non sembra aver varcato i confini dello Stivale: Erling Haaland ha risposto, un po’ imbarazzato, che non sa chi sia”.