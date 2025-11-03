Perché i giocatori dovrebbero rivolgere applausi ai tifosi dopo una sconfitta se sono stati insultati tutta la partita? (Athletic)

Nel calcio moderno, anche un gesto semplice come rivolgere degli applausi ai propri tifosi può trasformarsi in un atto controverso. Dopo la sconfitta interna del Tottenham contro il Chelsea, Djed Spence e Micky van de Ven hanno scelto di allontanarsi senza applaudire, scatenando dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. La questione tocca dinamiche di squadra, sincerità dei giocatori e rispetto verso chi sostiene la squadra spendendo tempo e denaro. Tra regole non scritte e aspettative dei tifosi, il gesto apparentemente banale assume un significato molto più complesso. In questo contesto, emerge il delicato equilibrio tra performatività e autenticità nel mondo del calcio. L’analisi è di Athletic

Gli applausi ai tifosi in trasferta dopo la sconfitta

Tra le regole non scritte e le sacre consuetudini che popolano i campi di calcio, applaudire i propri tifosi dopo una sconfitta è considerato un gesto indiscutibile. Il principio alla base è semplice: i tifosi hanno speso tempo, denaro ed energia per sostenere la squadra. Questo, di per sé, merita gratitudine, soprattutto se calcolato con un algoritmo che consideri distanza percorsa, ora del giorno e gravità della serie di sconfitte. Su quella scala, il mancato applauso di Van de Ven e Spence ai tifosi del Tottenham dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Chelsea si colloca a metà.

I giocatori del Tottenham che non hanno applaudito dopo il ko

Gli Spurs avevano giocato male, e nonostante fossero ancora quinti in classifica, una serie di prestazioni grigie aveva portato a uno dei fischi più forti mai uditi allo stadio del Tottenham Hotspur. Anche l’acustica all’avanguardia funziona bene per la negatività. Entrando in campo a fine partita, il nuovo allenatore Thomas Frank — uomo che ama, ammettiamolo, un applauso collettivo — ha indicato con un solo dito i due difensori che si ritiravano, prima di girare teatralmente il dito per indirizzarli verso i tifosi del Tottenham. I due non hanno guardato Frank negli occhi, ma sembravano salutarlo a parole, camminando via con gesti e spalle abbassate. Visivamente, logicamente, erano furiosi. Ci sono diversi modi per reagire a questo. Uno, il più immediato, è centrato sui tifosi: in uno stadio con alcuni dei biglietti più costosi del Paese, il contributo dei sostenitori dovrebbe essere riconosciuto.

Gli applausi perché “il cliente ha sempre ragione”

C’è una linea sottile tra dare per scontati i tifosi e trattare gli adulti come adulti — stiamo parlando di un misero applauso di 20 secondi, per l’amor del cielo — ma tutto il discorso profuma di un senso crescente del “il cliente ha sempre ragione”, che, in molti modi, non sorprende vista la crescente commercializzazione del calcio. Ma la verità ridicola dietro quella frase è la sua totale falsità: chi è dentro sa che i clienti hanno spesso torto. Volevano la zuppa di piselli e menta, ma purtroppo hanno pronunciato “pomodoro”.

In uno scenario ipotetico, se un giocatore ricevesse insulti personali alla famiglia da centinaia di tifosi, dovrebbe applaudire? La maggior parte degli esseri razionali direbbe di no. Segue che ci sono scenari più sfumati. Se un giocatore sente che i fischi della folla, a metà partita, hanno compromesso le possibilità di vittoria della squadra, dovrebbe comunque applaudire quel comportamento? Probabilmente no.

E alla fine, il diritto di rifiuto personale conta. Non c’è dubbio che un sano pizzico di empatia sia fondamentale. In un mondo ideale — considerando la difficoltà di essere un tifoso in una partita con orari assurdi e prezzi alle stelle — sapere che le stelle della squadra comprendono la tua frustrazione è un filo prezioso nel tessuto di un club. Ma se l’azione è chiaramente performativa? Un applauso apatico e svogliato ha davvero un senso? Le scuse richiedono sincerità, e così anche i ringraziamenti; in generale, si trovano più nell’intenzione che nell’atto.