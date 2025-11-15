Per ricostruire il centrocampo Conte punterò anche sul giovane Vergara

Dopo l’ennesima tegola Conte ha due alternative per sostituire Anguissa, Elmas e Gilmour. Proprio per questo spera di recuperare lo scozzese dall’infortunio in tempo per la partita contro l’Atalanta. Il Corriere del Mezzogiorno ne scrive

“Dopo le pessime notizie su Anguissa si attendono buone nuove dall’infermeria. Leonardo Spinazzola dovrebbe tornare a disposizione ma le sue condizioni saranno monitorate.

Così anche per Billy Gilmour, che ha dovuto rinunciare alla convocazione della Scozia. Il centrocampista, proprio come Spinazzola, lamenta un problema agli adduttori. Lo staff medico del Napoli valuterà nelle prossime ore come evolvono i due infortuni e soprattutto se ci saranno progressi”.

Ma Conte dovrà puntare anche su un altro uomo

“Conte deve praticamente ricostruire il centrocampo e di sicuro ora farà rientrare nelle rotazioni anche il giovane Vergara e sarà schierato dall’inizio anche Elmas che non ha le stesse caratteristiche di Anguissa ma ha comunque ottime doti di inserimento”.