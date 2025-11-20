Oggi rientrano McTominay (eroe in Scozia), Hojlund, Elmas e Rrahmani. L'ultimo sarà Olivera che si aggregherà solo domani. Ieri hanno lavorato Lobotka e Lang

Napoli, Spinazzola si avvicina al recupero ma c’è Gutierrez. Neres verso una maglia da titolare (Corsport)

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli uomini a disposizione di Conte per Napoli-Atalanta di sabato sera alle 20.45.

Scrive il quotidiano sportivo:

Per sabato, Spinazzola si avvicina sempre di più al recupero – a sinistra è pronto Gutierrez – mentre bisognerà aspettare ancora qualche giorno per Gilmour, out al pari di Meret, De Bruyne e Lukaku, il cui rientro in gruppo è più vicino: il ritorno in gruppo è sempre più vicino, tanto che l’obiettivo è ritrovare il campo il 30 novembre a Roma (al massimo il 3 dicembre con il Cagliari).

Conte, in chiave formazione, ha il problema di sostituire l’infortunato Anguissa a centrocampo; parallelamente, c’è Neres che potrebbe riconquistare una maglia da titolare in attacco con Politano e Hojlund.

Il ritorno dei nazionali del Napoli

Oltre a McTominay, eroe in patria dopo la rovesciata e il Mondiale conquistato 28 anni dopo dalla sua Scozia, al Training Center di Castel Volturno si rivedrà anche Hojlund, rivale sconfitto martedì e ora in attesa del sorteggio per gli spareggi come ponte per un posto in America. Rasmus non segna dal 5 ottobre e per lui la partita di sabato avrà sapore speciale da ex di turno. Conte oggi ritroverà anche Elmas e Rrahmani, in campo sempre martedì e nelle scorse ore in viaggio per tornare in Italia.

Ieri sono rientrati Lobotka e Lang. L’ultimo sarà Olivera che si aggregherà solo domani.