Napoli, Spinazzola e Gilmour non hanno ancora recuperato dalla pubalgia (CorMezz)

Il Napoli si prepara alla trasferta di Bologna di domani, ore 15. Ancora assenti Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, che non hanno ancora recuperato dall’infiammazione al pube.

Bologna-Napoli, Spinazzola e Gilmour ai box

Il Corriere del Mezzogiorno scrive nell’edizione odierna:

Spinazzola e Gilmour sono out anche per la trasferta di Bologna, non hanno ancora recuperato dalla pubalgia che li ha fermati anche nella sfida contro l’Eintracht Francoforte.

Scrive la Gazzetta:

Le prove tecniche di formazione cominciano oggi: per Bologna, Conte potrebbe sperimentare. Gli mancheranno gli ormai soliti noti, e non sono tantissime le speranze di poter recuperare Gilmour e Spinazzola. Un pizzico di turnover è nelle possibilità di una squadra che ha un organico abbondante, nonostante le assenze: da verificare Politano, apparso stanco, con Neres che può occupare il posto a destra. Elmas va verso la riconferma a sinistra, con Lang che scalpita.

Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, si sofferma sulla ritrovata coppia difensiva centrale composta da Buongiorno e Rrahmani:

Il dato positivo del post Champions è quello di una fase difensiva tornata all’altezza della scorsa stagione. Il Napoli ha chiuso la porta a tripla mandata. Lo dice il terzo clean sheet di fila, che rappresenta un passo in avanti concreto considerando i numeri iniziali di questa annata. L’Eintracht ha allungato la rinnovata tendenza del Napoli, cominciata nel turno infrasettimanale di Lecce. Poi Como e appunto il match con i tedeschi in Champions. Lo 0-0 non ha aiutato la classifica europea del Napoli che è fermo a quattro punti, ma rappresenta un’iniezione di fiducia importante di un ritrovato equilibrio. La sintesi è un vecchio adagio del calcio: quando si fatica a fare gol è importante non prenderne. Il Napoli è riuscito a completare questa missione e il pensiero corre alla coppia titolare del reparto arretrato, Rrahmani e Buongiorno. Sono entrambi in crescita e le loro prestazioni vanno nella direzione di una squadra nuovamente molto attenta nella fase di non possesso.