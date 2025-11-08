Napoli, Spinazzola e Gilmour non hanno ancora recuperato dalla pubalgia (CorMezz)
Saranno quindi indisponibili per il match contro il Bologna di domani.
Il Napoli si prepara alla trasferta di Bologna di domani, ore 15. Ancora assenti Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, che non hanno ancora recuperato dall’infiammazione al pube.
Bologna-Napoli, Spinazzola e Gilmour ai box
Il Corriere del Mezzogiorno scrive nell’edizione odierna:
Spinazzola e Gilmour sono out anche per la trasferta di Bologna, non hanno ancora recuperato dalla pubalgia che li ha fermati anche nella sfida contro l’Eintracht Francoforte.
Gli azzurri vanno verso la riconferma di Elmas e Gutierrez
Scrive la Gazzetta:
Le prove tecniche di formazione cominciano oggi: per Bologna, Conte potrebbe sperimentare. Gli mancheranno gli ormai soliti noti, e non sono tantissime le speranze di poter recuperare Gilmour e Spinazzola. Un pizzico di turnover è nelle possibilità di una squadra che ha un organico abbondante, nonostante le assenze: da verificare Politano, apparso stanco, con Neres che può occupare il posto a destra. Elmas va verso la riconferma a sinistra, con Lang che scalpita.
Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, si sofferma sulla ritrovata coppia difensiva centrale composta da Buongiorno e Rrahmani:
Il dato positivo del post Champions è quello di una fase difensiva tornata all’altezza della scorsa stagione. Il Napoli ha chiuso la porta a tripla mandata. Lo dice il terzo clean sheet di fila, che rappresenta un passo in avanti concreto considerando i numeri iniziali di questa annata. L’Eintracht ha allungato la rinnovata tendenza del Napoli, cominciata nel turno infrasettimanale di Lecce. Poi Como e appunto il match con i tedeschi in Champions. Lo 0-0 non ha aiutato la classifica europea del Napoli che è fermo a quattro punti, ma rappresenta un’iniezione di fiducia importante di un ritrovato equilibrio. La sintesi è un vecchio adagio del calcio: quando si fatica a fare gol è importante non prenderne. Il Napoli è riuscito a completare questa missione e il pensiero corre alla coppia titolare del reparto arretrato, Rrahmani e Buongiorno. Sono entrambi in crescita e le loro prestazioni vanno nella direzione di una squadra nuovamente molto attenta nella fase di non possesso.