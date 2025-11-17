Napoli, sei calciatori in nomination per il Gran Galà del calcio. Conte tra i migliori tecnici

Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo, McTominay, Lobotka e Lukaku. Il Napoli, insieme a Bologna e Inter, candidata per la migliore società. Il primo dicembre la premiazione.

Sono state svelate le nomination per il Gran Galà del calcio per la stagione di Serie A 2024/25. Ben 6 giocatori nominati del Napoli e Antonio Conte tra i migliori tecnici. La premiazione avverrà il primo dicembre.

Gran Galà del calcio: sei giocatori del Napoli in nomination

Portieri: Svilar, De Gea, Sommer.

Difensori: Di Lorenzo, Dodò, Dumfries, Angelino, Dimarco, Tavares, Acerbi, Bastoni, Buongiorno, Rrahmani, N’Dicka.

Centrocampisti: Barella, Calhanoglu, Lobotka, McTominay, Paz, Reijnders.

Attaccanti: Lautaro Martinez, Lookman, Lukaku, Kean, Retegui, Thuram.

Allenatore: Conte, Fabregas, Ranieri.

Società: Bologna, Inter, Napoli.

Arbitro: Aureliano, Chiffi, Doveri.

Il Corriere dello Sport scrive:

“la squadra deve ritrovare la leggerezza e la voglia di divertirsi che sembrano smarrite – partite alla mano – ma l’operazione non può prescindere da Conte. Tocca all’allenatore restituire lo spirito, toccando i tasti giusti e ritrovando l’armonia perduta insieme con i sorrisi”

In pratica è stato Conte ad aprire la crisi con le sue accuse e tocca a lui adesso riparare la frattura e portare il Napoli fino alla fine della stagione nel migliore dei modi:

“è stato Conte ad aprire una crisi interna citando la mancanza di cuore e l’egoismo dei giocatori (alias orticello) e precisando che la squadra non è più tale”.

“Parole scolpite nella pietra e dure come la pietra stessa, ma anche un punto: ora toccherà all’allenatore e al gruppo decidere se sarà di ripartenza o di non ritorno. Quando il gruppo ritroverà anche i nazionali, diciamo a metà settimana, sarà inevitabile un confronto utile a sistemare la situazione una volta per tutte: il primo obiettivo è evitare di rovinare la stagione con la squadra seconda in campionato e in corsa su quattro fronti. Il secondo è ritrovare la normalità: tutto ciò che è mancato da Bologna in poi”