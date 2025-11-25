Il Qarabag non ha lasciato nulla al caso, è arrivato in città con due giorni di anticipo per smaltire fuso orario e jet lag. Altro che Cenerentola

Napoli-Qarabag, a stento si arriva a 40mila spettatori: maltempo e prezzi alti (Repubblica)

La crisetta del Napoli ha allontanato un po’ di simpatizzanti dallo stadio di Fuorigrotta. È accaduto già con l’Atalanta e il Napoli ha vinto 3-1. Si ripeterà stasera contro il Qarabg. Senza gli occasionali, il clima allo stadio cambia. Torna a essere un luogo frequentato da chi il calcio lo mastica e lo vive da anni, non per chi crede di assistere a uno spettacolo teatrale e per giunta sempre col lieto fine.

Repubblica, con Marco Azzi, scrive:

Maltempo, prezzi alti, calendario fittissimo. Per il Napoli è una degli appuntamenti cruciali della stagione, per l’importanza straordinaria della posta in palio, ma in occasione della sfida di Champions League di stasera (ore 21) contro il Qarabag non ci sarà la cornice delle grandi occasioni, a Fuorigrotta: obiettivo massimo 40 mila spettatori. È questa l’unica nota stonata nell’umida vigilia degli azzurri, che ieri si sono allenati a Castel Volturno sotto la pioggia torrenziale.

Gli azeri alla vigilia non hanno lasciato nulla al caso e sono arrivati in città addirittura con due giorni di anticipo, per smaltire fuso orario e jet lag. Altro che Cenerentola. Per batterli e raggiungerli a quota 7 in classifica serve agli azzurri una prova di spessore. In Europa è già la notte della verità.