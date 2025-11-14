Il bicipite femorale destro ha fatto fuori De Bruyne non si sa per quanto tempo. Quello sinistro ha messo ko Anguissa che tornerà nel 2026 e non si sa quando

Napoli, centrocampo sbriciolato dalla rivoluzione dei bicipiti femorali (Corsport)

Il Napoli sta cadendo a pezzi, soprattutto il centrocampo. Dei fab four ne sono rimasti solo due. Anguissa e De Bruyne hanno alzato bandiera bianca, entrambi con la stessa diagnosi: lesione di alto grado del bicipite femorale.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Un centrocampo sbriciolato dalla rivoluzione dei bicipiti femorali: quello destro ha eliminato De Bruyne fino a un tempo non ancora definibile ma comunque abbastanza lungo da trascinare il recupero alla fine dell’inverno, mentre l’altro ha tradito Frank al primo allenamento del primo giorno con il Camerun a Rabat, in vista della partita contro la Repubblica del Congo per andare al Mondiale. Entrambi torneranno nel 2026.

Un guaio enorme, grande quanto la leadership di un calciatore difficilmente sostituibile, se non addirittura insostituibile nell’economia del gioco della squadra. Del resto, è di uno dei migliori centrocampisti al mondo che parliamo. Completo, incisivo, decisivo in due fasi. Quattro gol e due assist in 15 partite tra campionato e Champions – 14 da titolare -, un impatto che probabilmente non ha eguali in questo Napoli. Una botta, una mazzata che aggrava le fragilità di un momento delicatissimo e caratterizzato da problemi di ogni tipo.