McTominay bocciato speciale, i quotidiani lo eleggono peggiore in campo

Per Repubblica è irriconoscibile. La Gazzetta: “Manda alle stelle la più comoda delle occasioni”. Il Corsport: “il gol sbagliato è l'epilogo di una prova incolore”

Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro l’Eintracht di Francoforte. Al termine della gara Conte si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori nonostante il fatto che per vincere bisogna mettere la palla in rete. A deludere più di tutti – secondo i quotidiani – è stato McTominay che, a detta dei giornali, ha giocato una partita nettamente al di sotto delle aspettative. Per tutti è stato lui il peggiore del Napoli.

Repubblica 4,5

Irriconoscibile in particolare McTominay, che ha sbagliato tutto e gettato al vento nella ripresa anche un rigore in movimento.

Gazzetta 5

Serata no dove di solito è implacabile. Manda alle stelle la più comoda delle occasioni, dopo averne sciupata già una.

Corsport 5

Si divora il gol nel finale, epilogo di una prova incolore, una facile sbagliata a fine primo tempo e un’altra ghiotta chance fallita a metà ripresa. Errori non da lui.