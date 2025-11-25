In India nasce una serie tv animata su Maradona, racconterà il suo percorso di resilienza e successi (Variety)

Se ne occuperà Reliance, uno studio di Mumbai. "La serie esplorerà i momenti chiave della carriera di Maradona, le sue difficoltà personali e la sua influenza culturale sia dentro che fuori dal campo"

La vita di Maradona diventa una serie tv. Reliance Animation, uno dei principali studi indiani del gruppo Reliance Entertainment, ha infatti acquisito i diritti necessari per realizzare una serie animata dedicata alla carriera e alla storia personale del fuoriclasse argentino. Si tratta di un progetto ufficiale, sviluppato con l’approvazione di Sattvica sa – l’ente che gestisce la proprietà intellettuale di Maradona – e che mira a ripercorrere l’ascesa del Pibe de Oro, dalle origini difficili alla consacrazione mondiale, raccontando tanto i trionfi quanto le ombre che hanno segnato la sua vita.

Maradona, serie tv animata sulla sua vita con luci e ombre (Variety)

Si legge così dal sito della rivista:

“Lo studio con sede a Mumbai, una divisione di Reliance Entertainment, creerà una serie sceneggiata che racconterà il percorso di Maradona dai suoi esordi alla fama internazionale, per piattaforme di streaming e televisione. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo […]

L’accordo è stato negoziato in collaborazione con il detentore dei diritti di proprietà intellettuale di Maradona con sede in Argentina. La serie esplorerà i momenti chiave della carriera di Maradona, le sue difficoltà personali e la sua influenza culturale sia dentro che fuori dal campo. «Siamo entusiasti di raccontare la straordinaria storia di Diego Maradona a una nuova generazione attraverso l’animazione», ha dichiarato Shibasish Sarkar, ceo di Reliance Entertainment. «Il suo percorso di resilienza, passione e successi trascende lo sport e crediamo che ispirerà il pubblico di tutto il mondo.»

Rita Maradona, in rappresentanza di Sattvica sa, ha aggiunto: «Noi, sorelle di Diego, siamo molto felici e orgogliose di questo nuovo progetto con un’azienda prestigiosa come Reliance, con cui cercheremo di raggiungere il pubblico dei bambini e di far conoscere nostro fratello a tutti i bambini del mondo.»

Samuel Nieto, ceo di Bridge Marketing Group Inc., l’agente di licenza globale per il marchio Diego, ha aggiunto che la partnership «contribuirà a prolungare l’eredità del grande Diego Maradona nella mente delle future generazioni di giovani atleti in tutto il mondo. Sarà una bellissima storia raccontata attraverso la magia dell’animazione.»”