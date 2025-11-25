A Sky risponde a Ghoulam che sponsorizza il ritorno a Napoli di Lorenzo: «In estate abbiamo speso abbastanza, gennaio è un mercato difficile»

Manna chiude la porta: «Insigne? Abbiamo altre priorità, siamo contati a centrocampo»

Manna intervistato a Sky Sport poco prima di Napoli-Qarabag

Ghoulam gli chiede di Insigne: “vedendo Insigne vicino alla Lazio…”. Il discorso di Ghoulam è che secondo lui il napoli dovrebbe prendere Insigne.

Manna risponde: «Abbiamo parlato anche quest’estate con Lorenzo, penso che si sappia. Si è valutato ma in questo momento abbiamo altre problematiche, altre priorità. Se faremo delle cose, le faremo a centrocampo dove siamo contenti. Lorenzo è un giocatore importante, è un giocatore forte». E poi fa una smorfia.

Il mercato, che tipo di mercato farete?

«Noi in estate abbiamo fatto un mercato importante in termini numerici, abbiamo speso abbastanza, in mezzo al campo siamo in numero limitato, gennaio è un mercato difficile, è un mercato importante».

«È una giornata speciale, vorremmo portare a casa a i tre punti anche per Maradona».

Le condizioni del terreno di gioco e della squadra:

«Il campo è pesante ha piovuto tutta la settimana, c’è da portare a casa i tre punti. L’avversario è ostico, non sarà una partita facile, arriviamo da una vittoria, una prestazione positiva, dobbiamo continuare con quell’energia, abbiamo perso un altro giocatore importante (Gutierrez)».

«Non è una giustificazione quando parliamo di nove nuovi calciatori. Non è alibi, quando inserisci nove persone in un gruppo, non è immediato che l’alchimia scatti subito, siamo qui da sei mesi, ci aspettiamo come sempre risposte, conferme, speriamo di fare una partita importante».

