La sfida mentale tra il portiere e il turco in occasione del rigore: "Sembrava una sfida. Gli stava persino offrendo un vantaggio"

Maignan ha invitato Calhanoglu a tirare lì, gli ha risvegliato il ricordo del rigore sbagliato col Napoli (Guardian)

Minuto 73. Il Var dà “l’ok” per il calcio di rigore: il pestone di Pavlovic su Thuram vale all’Inter la chance di agguantare il Milan sull’1-1 nel derby della “Madonnina”. Hakan Çalhanoglu si presenta sul dischetto forte di una percentuale realizzativa praticamente infallibile (30 rigori segnati su 31 calciati tra Milan e Inter). Ad undici metri di distanza, però, ha un altro specialista della situazione. Vale a dire Mike Maignan, che lo ipnotizza e consente ai rossoneri di restare in vantaggio. Decisivo nell’occasione, il gioco psicologico attuato dall’estremo difensore francese negli istanti precedenti al tiro. Ne parla il Guardian in un articolo a cura di Nicky Bandini.

Come Maignan ha ipnotizzato Calhanoglu

“Intere rubriche di giornali e trasmissioni televisive sono state dedicate all’analisi della sua infallibilità, prima che finalmente sbagliasse un rigore (palo nel pareggio casalingo contro il Napoli l’anno scorso). Anche allora, nessun portiere lo aveva fermato. Ormai tutti conoscevano il suo punto preferito dove mirare, in basso a sinistra, ma ciò non bastava per riuscire a respingere i suoi tiri”, scrive il Guardian riferendosi al centrocampista turco.

Ci è riuscito proprio Maignan ieri sera nel derby. “Maignan ha adottato un approccio diverso rispetto agli altri portieri. Invece di posizionarsi più vicino a dove si aspettava che Calhanoglu tirasse, ha fatto il contrario, posizionandosi al lato opposto della porta: la sua sinistra, la destra dell’interista. Sembrava una sfida. Maignan stava suggerendo a Calhanoglu di tirare nel suo punto preferito e gli stava persino offrendo un vantaggio. Forse stava cercando di inculcare nella testa dell’interista il ricordo di quell’errore contro il Napoli. Era successo proprio lì, nella stessa area di San Siro, sotto la Curva Nord. Incredibilmente, era successo addirittura nello stesso minuto di quella partita”, sottolinea Bandini.

Tutti sappiamo poi come è andata. E il Guardian – che cita anche le parole di Buffon nel salottino Dazn (“Avrei preso la stessa posizione di Maignan, ma non so se sarei riuscito a parare”) – non ha dubbi: “È stata un’ulteriore conferma che può essere uno dei migliori al mondo”.