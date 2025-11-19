Lukaku sostituirà De Bruyne in lista Champions e salterà sull’areo per Lisbona (Corsport)

Lukaku è a Castel Volturno da qualche tempo e sta completando il suo percorso riabilitativo per tornare a disposizione di Conte. L’impazienza di Romelu è oramai nota e si attende di vederlo tornare a disposizione in pochissimo tempo, addirittura per la Roma il 30 novembre.

Ma una cosa è tornare a sedersi in panchina e altra tornare in campo, eppure Big Rom non desiste e secondo il Corriere dello Sport sta lavorando per partite in lista Champions per la sfida contro il Benfica

“il Napoli può inserire Lukaku in lista Champions al posto di un infortunato di lungo corso da De Bruyne in poi non manca la scelta – e dire che Romelu salterà sull’aereo per Lisbona, pronto per la prossima sfida contro il Benfica del suo antico maestro Mourinho, non è per niente da scartare. Anzi. Come la rincorsa al suo quarto Mondiale con il Belgio: si torna in pista su tutti i fronti”.