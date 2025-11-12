Lukaku garantisce stabilità ed è anche un riferimento tattico (Gazzetta)

“Ci vorrebbe un Big (Rom) un gigante buono per qualsiasi circostanza” è l’appello di Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, ci vorrebbe Romelu Lukaku, quello dei quattordici gol dell’anno scorso, la zattera di salvataggio sulla quale andarsi ad adagiare mentre intorno c’è un’aria pesante, il centravanti che sa essere una boa, ti tira fuori da guai o li assorbe tutti per sé, perché le spalle e il carattere non gli mancano. Non si diventa leader dalla sera alla mattina e Lukaku garantisce stabilità, diventa riferimento (pure) tattico su questa giostra che ormai vorticosamente gira e fa girar la testa“. Romelu e il Napoli stanno facendo il conto alla rovescia per il ritorno del belga, anche perché in azzurro c’è carenza di gol quest’anno e quelli di Lukaku farebbero comodo assai.

“Lukaku si sta allenando, ha ricominciato, se ne è stato a Castel Volturno pure in queste ore tormentate, ha ascoltato e corricchiato, pensando che tra una settimana e mezza, magari due, sarà di nuovo al suo posto in gruppo con i compagni, per cercare di essere in campo con l’Udinese oppure a Riad, nella Supercoppa”.