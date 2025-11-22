Il nigeriano sarà titolare, ha rimesso le sue foto con l'Atalanta sui social. Nel futuro c'è sempre il Galatasaray ma il presente è Bergamo

Lookman quando vede Napoli si esalta, ha già segnato 5 gol agli azzurri (Gazzetta)

Lookman titolare questa sera a Napoli. Lo scorso segnò una doppietta nella partita che sembrò lanciare i bergamaschi nella lotta scudetto e invece la squadra di Gasperini si afflosciò sul più bello, a gennaio, dopo peraltro essere stata eliminata dalla Champions dal Bruges. Nessuno lo dice ma lo scorso anno i bergamaschi hanno buttato alle ortiche una per certi versi irripetibile occasioni di vincere il tricolore. Oggi ripartono col nuovo allenatore: Raffaele Palladino.

Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport:

Resta una squadra “abbondante” che consentirà a Palladino di scegliere liberamente se affrontare la difesa del Napoli (a tre, a quanto pare dalla vigilia) con il tridente o con due trequartisti e la punta. Ma da come sono rientrati i nazionali – elemento dirimente nella settimana post pausa – sembra che in entrambi i casi un posto se lo meriterà Ademola Lookman. Mercoledì, proprio mentre Palladino si presentava alla stampa all’interno della New Balance Arena di Bergamo, il nigeriano ha ripostato tutte le foto in maglia nerazzurra sul profilo Instagram. La scelta di toglierle era stato il primo grande strappo dell’ultima estate. Il primo passo verso una rottura che nella testa dell’ala lo avrebbe dovuto indirizzare all’Inter. Così non è stato. Ora c’è solo l’Atalanta e di tempo per aiutare la squadra a risalire in classifica ne manca sempre meno prima della partenza per la Coppa d’Africa.

La voglia di giocare è testimoniata anche dal fatto che si è messo subito a disposizione di Palladino dopo il rientro dalla negativa corsa al Mondiale, tramontata contro la Repubblica democratica del Congo. Il Napoli è, con l’Empoli, una delle due squadre contro cui ha realizzato più gol in A: 5 reti, inclusa una doppietta proprio nello stadio di questa sera il 3 novembre 2024.

Rilancio Di eventuali sviluppi di mercato – va ricordato che il suo contratto con la Dea scadrà il 30 giugno 2027 – se ne riparlerà semmai più avanti. Il Galatasaray resta interessato alla sua acquisizione. Ma al momento non si registrano né trattative in corso né offerte (ufficiali o ufficiose) giunte a Bergamo da Istanbul. Nella mente del club turco ci sarebbe l’idea di offrirgli un contratto come quello di Leroy Sané da 9 milioni netti a stagione. Al Gala ritroverebbe il compagno di nazionale Victor Osimhen.