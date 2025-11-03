Lobotka potrebbe forzare il rientro ed essere titolare contro l’Eintracht (Corsport)

Il problema sono gli infortuni che riducono le possibilità di Conte e con l'assenza di Gilmour Lobotka potrebbe essere obbligato.

Conte non ha voluto rischiare Lobotka nella gara di sabato contro il Como, ha scelto un rientro graduale per il calciatore inpegandolo solo 10 minuti. Ma domani c’è l’Eintracht in Champions, e il Napoli ha perso anche Gilmour per infortunio. Secondo il Corriere dello Sport Conte potrebbe essere costretto a impiegare proprio Lobotka dal primo minuto

Napoli Eintracht, Lobotka titolare

“Lobo, come ha spiegato ancora il tecnico, rientrava in panchina dopo un mesetto di stop e non si sentiva pronto a mettere in fila tanti minuti in un colpo solo, ma il fatto è che domani l’emergenza potrebbe essere una morsa. Un collare strettissimo. A tal punto da costringere Lobotka a forzare, provando ad anticipare i tempi di un rientro dal primo minuto che normalmente avrebbe ritmi di percorrenza più lunghi. Si vedrà, oggi andranno in scena la rifinitura e i provini decisivi”.