L’intervento di De Laurentiis è arrivato puntuale come un infortunio muscolare in questa stagione del Napoli

La Gazzetta scrive che si può andare a scavare negli archivi per accorgersi che la storia dolente s’è ripetuta e ha ragioni profonde

La Gazzetta dello Sport scherza dopo la reazione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’infortunio di Frank Anguissa e scrive “Puntuale come un infortunio muscolare in questa stagione del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha aspettato che venisse sera e che si ritrovasse un microfono tra le mani per (ri)dire ciò che pensa da un bel po’. Si può andare a scavare negli archivi più polverosi- anche quelli di una ventina di anni fa -metterci una parola chiave o anche un pizzico di pazienza, ed accorgersi che la storia dolente s’è ripetuta e ha ragioni profonde”.

Il presidente ha incolpato duramente i vertici del calcio mondiale

“C’è un calcio che De Laurentiis ha ritenuto sempre troppo «vecchio», anche «logoro» nel suo incedere e quindi anacronistico, da ribaltare. E poi c’è un Palazzo contro il quale Adl s’è scagliato ripetutamente, cercando di far saltare le serrature d’un sistema che pure stavolta gli manda di traverso colazione, pranzo e cena, facendolo abbuffare di bile, perché il problema diventa serio avendo perso in tre mesi anche Lukaku (in estate), De Bruyne (recentemente) e tutta una serie di stelle”

E oggi si dovrà trovare una soluzione per sostituire Anguissa

“Il calendario è intasato, e vale per tutti, il Napoli è atteso da due mesi di fuoco, giocherà fino alla fine di gennaio tra le diciassette e le diciotto partite, le dovrà affrontare privo di Anguissa, l’ultimo che è entrato nel listone degli incidentati”