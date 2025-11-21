Les Ferdinand: «Mi dispiaceva vedere Hojlund allo United, nessuno insegna più come si fa il centravanti»

Il ruolo del centravanti classico in Premier, incarnato da leggende come Denis Law, Greaves e Shearer, è profondamente cambiato nel calcio moderno. Oggi gli attaccanti devono essere ibridi, capaci di muoversi, partecipare alla costruzione e adattarsi a sistemi tattici complessi. Si è passati dal lanciare la palla nel mucchio in attesa del gigante all’attaccante che deve abbassarsi per non lasciare scoperta la squadra. In un episodio del podcast The Game, dedicato al compianto Denis Law, The Times ha chiesto quale attaccante moderno si avvicinasse di più a lui nello stile di gioco. Si discute se centravanti classici come Gary Lineker, Alan Shearer e Harry Kane siano ancora ambiti o se, nell’era di Messi e Ronaldo, Erling Haaland sia un’eccezione in un calcio dominato da ali invertite, falsi nove e talenti flessibili come Salah, Lamine Yamal, Cole Palmer e Vinícius Jr.

L’uomo forte in area: cosa volevamo da un centravanti

Una volta era semplice: lanci la palla nel mucchio e arriva al “grande uomo” in area. Il classico 4-4-2 di Mike Bassett. Il calcio britannico idolatrava centravanti eccezionali come Dixie Dean, John Charles, Jimmy Greaves, Geoff Hurst, Ian Rush, Lineker e Shearer. Tutti avevano forza fisica, proteggevano la palla e finalizzavano bene sia da terra che in aria. Il loro valore era legato ai gol: centinaia e centinaia di reti. Dean segnò 60 gol in una stagione, Greaves 357 nella massima divisione inglese. Negli anni ’60 ci furono 74 casi di attaccanti con 20 o più gol in una stagione. “Difensori fisici e aggressivi non mi intimidivano davvero,” racconta Joe Jordan, attaccante classico dal 1970 al 1982. Negli anni ’70 emersero coppie d’attacco complementari: alto e basso, tecnica e potenza, forte a terra o in aria, fornitore e finalizzatore. Esempi: Kevin Keegan e John Toshack, Rush e Kenny Dalglish al Liverpool, Shearer e Chris Sutton al Blackburn, Andy Cole e Peter Beardsley al Newcastle, Cole e Dwight Yorke al Manchester United, Ian Wright e Dennis Bergkamp all’Arsenal.

L’era della Premier League

I migliori marcatori di sempre della Premier League sono Shearer, Kane, Rooney, Salah e Cole. Dal 2002 il premio per il miglior marcatore oscillava tra specialisti come van Nistelrooy, Drogba, Suárez, Agüero, Vardy e Kane e talenti ibridi come Henry, Ronaldo e Salah. Il calcio evolve e oggi il gioco d’élite non è più costruito per attaccanti puri, anche se alcune tendenze moderne possono favorirli. Ronaldo, Cantona e Bergkamp hanno ridefinito come un attaccante possa dominare una partita.

Il centravanti ibrido in Premier

Negli anni 2000, gli allenatori privilegiavano il possesso e cercavano attaccanti flessibili, capaci di abbassarsi per non lasciare scoperto il centrocampo. Nel 2004 Drogba fu il centravanti più costoso in Inghilterra (£24 milioni). Rapido, forte, intelligente e capace di segnare ovunque, era l’archetipo del centravanti isolato. Mourinho lo utilizzò in un 4-5-1, sfruttando potenza e atletismo.

“L’altro giorno ero in tv e stavo parlando con un paio di persone”, racconta Les Ferdinand, ex centravanti del Queens Park Rangers, del Newcastle, del Tottenham Hotspur e della nazionale inglese. “Stavo parlando con Ian Wright, Michael Owen e altri e dicevamo che al giorno d’oggi non sembra che la gente venga allenata su come diventare un centravanti”.

Ferdinand ricorda di essersi sentito dispiaciuto per Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee al Manchester United. “Ero seduto lì e pensavo tra me e me: ‘Chi insegna a questi ragazzi come essere centravanti? Perché non stanno facendo le cose giuste’. Vengono marcati così facilmente. Tutto quello che fanno è semplicemente estraneo a ciò che mi è stato insegnato come centravanti, in termini di cercare di crearsi lo spazio per lavorare e fare le cose che devi fare da solo”.

Messi, Ronaldo e la nascita del centravanti moderno

L’era Guardiola/Barcellona/Spagna ha ridotto l’importanza del centravanti. La Spagna vinse due Europei (2008, 2012) e un Mondiale basandosi sul possesso. I centravanti ricevevano meno palloni e dovevano muoversi, intercambiare posizione e crearsi spazio. Oggi in Champions League 2025 giocatori come Yamal, Raphinha, Saka, Dembélé e Kvaratskhelia incarnano il modello moderno. Solo 6 dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2025 sono centravanti puri; la maggior parte sono attaccanti fluidi o centrocampisti offensivi.

Haaland e il ritorno del centravanti classico in Premier

Salah e Haaland rappresentano rispettivamente il modello ibrido e tradizionale. Lo scorso anno hanno segnato 29 e 22 gol in Premier League, con Salah a 18 assist. Haaland è devastante in area con pochi tocchi grazie a statura, potenza e velocità. Kane e Lewandowski si sono adattati, partecipando anche alla costruzione. Mourinho fece muovere Kane più indietro, aumentando assist e gol. Haaland, a 25 anni e con 353 gol tra club e nazionale, è l’icona di chi spera in un ritorno del centravanti puro. “Quando c’è un eroe, un centravanti che segna molti gol, vedremo più centravanti di quel tipo perché i bambini vogliono imitarlo,” conclude Ferdinand.