La trattativa per prolungare il contratto di Rrahmani si è arenata: sul kosovaro l’interesse di Besiktas e Fenerbahçe

Il rendimento dominante di Amir Rrahmani e la sua centralità nel sistema difensivo del Napoli coincidono con un momento delicatissimo: l’interesse di club turchi e la frenata sul rinnovo accendono un campanello d’allarme. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Rrahmani, due club turchi alla finestra: i dettagli

Ecco cosa si legge sul Corsport:

“Tante competizioni. Tante che basterebbero, vero? E invece no. C’è la quinta, una trappola: una trappola di nome mercato. Su Rrahmani, dopo gli alfieri d’Arabia, sono piombati anche i turchi. Due i club concretamente interessati: Besiktas e Fenerbahçe.”

“Che i club pensino a Rrahmani non è una novità: succede perché è uno dei migliori centrali in circolazione. A sorprendere, però, è che ora l’interesse dei turchi coincide con la frenata sul rinnovo: la trattativa per prolungare dal 2027 al 2028 si è arenata. E così qualcuno sta pensando di approfittarne.”

“Vibra un allarme, come nel caso di Anguissa: la conferma di giocatori di questo calibro è la risposta alle ambizioni di un club che, in due anni solari, ha conquistato due scudetti e che si avvicina a passo svelto al centenario di agosto.”

“A proposito di mercato: in vista di gennaio, e dopo i grandi investimenti estivi, il Napoli dovrà fare i conti, come tutti, con l’indice di liquidità. Per inserire nuovi giocatori – anche soltanto in prestito, e con nuovi ingaggi – sarà infatti necessario eventualmente cedere prima, così da rispettare i parametri determinati dal rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi.”

“Il club attende le decisioni del Consiglio Federale. Una certezza però c’è: andrà rispettato il limite d’età per le liste. Potranno arrivare solo calciatori under 23, a meno che non esca un over.”