La scelta di Conte di fare solo due sostituzioni significa che non ha fiducia dei suoi rincalzi

Uno 0-0 contro l’Eintracht che non ha lasciato una buona impressione. Conte, a fine gara, ha esaltato la prestazione dei suoi ragazzi, parlando di convinzione e giusto piglio, ma si vince se si segna e il Napoli si è fermato sullo 0-0. È chiaro che la sfida contro i tedeschi fosse fondamentale in ottica Champions considerando che gli azzurri avevo collezionato solo una vittoria e due sconfitte, proprio per questo, scrive oggi Repubblica, non si capisce perché Conte si è limitato a soli due cambi nella ripresa,

“A questi livelli servono nervi saldi e per colmare il deficit di personalità gli azzurri avrebbero avuto bisogno almeno di più benzina nelle gambe.

Invece dà l’idea di essere in rosso pure il serbatoio ed è un altro segnale preoccupante la scelta del tecnico di correre ai ripari a gara in corso con appena due sostituzioni. Si vede che dei suoi rincalzi – nonostante l’arrivo di nove rinforzi in estate – l’esigente Antonio non ha ancora abbastanza fiducia“.