La scelta di Conte di fare solo due sostituzioni significa che non ha fiducia dei suoi rincalzi
Repubblica evidenzia la scelta dell'allenatore del Napoli di effettuare solo due cambi nonostante la necessità di vincere e il risultato bloccato sullo 0-0
Uno 0-0 contro l’Eintracht che non ha lasciato una buona impressione. Conte, a fine gara, ha esaltato la prestazione dei suoi ragazzi, parlando di convinzione e giusto piglio, ma si vince se si segna e il Napoli si è fermato sullo 0-0. È chiaro che la sfida contro i tedeschi fosse fondamentale in ottica Champions considerando che gli azzurri avevo collezionato solo una vittoria e due sconfitte, proprio per questo, scrive oggi Repubblica, non si capisce perché Conte si è limitato a soli due cambi nella ripresa,
Potrebbe interessarti: Pagelle Napoli-Eintracht 0-0 – Conte non vende sogni e questo a Napoli è un problema
“A questi livelli servono nervi saldi e per colmare il deficit di personalità gli azzurri avrebbero avuto bisogno almeno di più benzina nelle gambe.
Invece dà l’idea di essere in rosso pure il serbatoio ed è un altro segnale preoccupante la scelta del tecnico di correre ai ripari a gara in corso con appena due sostituzioni. Si vede che dei suoi rincalzi – nonostante l’arrivo di nove rinforzi in estate – l’esigente Antonio non ha ancora abbastanza fiducia“.