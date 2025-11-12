La Juve potrebbe approfittare dei malcontenti di Lobotka (Tuttosport)

Non è un segreto che Spalletti sia stato un padre per Lobotka e che la Juve ha necessità di un calciatore con le sue caratteristiche

Tuttosport prende a prestito le parole del procuratore di Lobotka a radio Crc di ieri, in cui ha precisato che il rapporto tra Conte e Lobo è come quello di un padre e un figlio. “a proposito di padri calcistici, scrive il quotidiano sportivo, è indubbio che Luciano Spalletti abbia esercitato quel ruolo e quell’ascendente nei confronti del centrocampista. Ed è altrettanto risaputa la necessità della Juventus di rifornirsi di un giocatore con quelle esatte caratteristiche: bravo a impostare, ma soprattutto a dettare i ritmi della manovra, che per Lucio è il vero cruccio da superare, il grande ostacolo tra una Juve pronta a vincere e un’altra che può solo ambire a poterlo fare”.

Ma c’è un punto che bloccherebbe sicuramente la trattativa

“Tra il dire e il fare, specialmente sugli affari Juve-Napoli, c’è sempre di mezzo Aurelio De Laurentiis. Se proprio dovesse decidere di separarsi dallo sloveno, AdL lo farebbe molto più volentieri recuperando una proposta (importante) dall’estero”.