L’Inter ha vinto 11 delle ultime 12 partite, il Milan ne ha persa solo 1 delle ultime 13 (Opta)

Tra meno di un’ora andrà in scena il derby di Milano tanto atteso tra Allegri e Chivu e quindi tra Milan e Inter. Se vincessero, i nerazzurri si porterebbero in testa alla classifica insieme alla Roma scavalcando nuovamente il Napoli, che ieri ha battuto l’Atalanta e dovrà andare a Roma domenica prossima in una sfida che sarà importantissima per il prosieguo del campionato. Alcune pillole Opta:

“Il Milan è rimasto imbattuto nei cinque derby contro l’Inter della scorsa stagione tra tutte le competizioni (3V, 2N), dopo aver perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una serie più lunga senza sconfitta contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso).

L’Inter ha vinto 11 delle ultime 12 partite tra tutte le competizioni (1P), segnando 28 reti (2.3 di media) e subendone solo sette (0.6 di media). Il Milan ha perso solo una delle 13 partite in questa stagione tra tutte le competizioni (8V, 4N): contro la Cremonese lo scorso 23 agosto in campionato”.

Inter-Milan, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 10 Leao. A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 2 Estupinian, 4 Ricci, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 27 Odogu, 30 Jashari. Allenatore: Massimiliano Allegri.