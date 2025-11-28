Indice di liquidità, a gennaio il Napoli deve prima cedere, anche per un prestito (Corsport)

Il Napoli, reduce da un’estate di investimenti importanti, si prepara alla sessione invernale di mercato con un occhio più vigile. Gennaio si avvicina e il club dovrà muoversi con attenzione. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Napoli, occhio all’indice di liquidità: i dettagli

Ecco cosa si legge sul Corriere:

“A proposito di mercato: in vista di gennaio, e dopo i grandi investimenti estivi, il Napoli dovrà fare i conti, come tutti, con l’indice di liquidità. Per inserire nuovi giocatori – anche soltanto in prestito, e con nuovi ingaggi – sarà infatti necessario eventualmente cedere prima, così da rispettare i parametri determinati dal rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi. Il club attende le decisioni del Consiglio Federale. Una certezza però c’è: andrà rispettato il limite d’età per le liste. Potranno arrivare solo calciatori under 23, a meno che non esca un over”.

Ecco cosa scrive Il Messaggero:

“Spesa folle dopo la sbornia da scudetto. Il rigore sbagliato martedì da Hojlund contro il Qarabag gli può anche essere perdonato, persino i miseri due gol segnati finora, ma i 50 milioni complessivi del suo cartellino (6 per il prestito e 44 per l’obbligo di riscatto dallo United alla prossima qualificazione Champions) sono un problema molto più serio per il bilancio e il futuro partenopeo. Non è un caso che, dopo vani e ripetuti confronti sulla possibilità di mantenere l’80% del “costo del lavoro allargato” nel 2026, nel Consiglio Federale di lunedì scorso il dg dell’Atalanta Umberto Marino abbia provato a spingere l’istanza della Lega Serie A di tenere gli Under 23 fuori dal calcolo del 70%, previsto nel nuovo anno.”

“In prima fila De Laurentiis avrebbe potuto “liberarsi” proprio del gravoso ammortamento del 22enne Hojlund. Atalanta, Lazio, Fiorentina, Torino e Genoa sarebbero quelle con le stesse grane e ne avrebbero tratto giovamento a rimorchio. La Figc di Gravina gli è andata (diabolicamente) incontro, ma in realtà favorendo solo il movimento italiano: esclusi dal conteggio gli Under 23 sì, ma non gli stranieri, solo quelli convocabili in azzurro. Vanno rilanciati i vivai, mica trovate soluzioni alle tasche dei patron.”