Il recupero di Bremer passa dalla tecnologia Nasa: il tapis roulant Alter G permette di allenarsi con una riduzione del peso corporeo pari all’80%

Gleison Bremer prosegue il recupero dall’infortunio al ginocchio tra tapis roulant ad alta tecnologia Nasa e allenamenti studiati nel dettaglio. La Juventus punta al suo ritorno in campo per la trasferta di Napoli del 7 dicembre. Ne parla Tuttosport.

Bremer, un recupero firmato Nasa: i dettagli

Ecco cosa scrive Tuttosport:

“Un passo alla volta, con pazienza, lì dove la gravità da condanna si fa promessa. Il suo ginocchio, martoriato da un menisco lesionato e dagli strascichi di un crociato che un anno fa ha fatto “crack”, ha chiesto tempo. E lui, per tornare a elevarsi, ha scelto di ripartire proprio da quella forza invisibile che tiene tutti ancorati al mondo. Così, nel silenzio della palestra bianconera, mentre fuori i compagni iniziano a provarsi il nuovo abito che Spalletti sta provando a cucirgli addosso – il 4-3-3 -, Gleison Bremer entra nel guscio trasparente del tapis roulant Alter G e corre in direzione del recupero. Il recupero di Bremer L’ennesimo. Sì, perché quel tappeto – forte di una tecnologia che porta la firma della Nasa – attraverso la compressione dell’aria, permette all’atleta di allenarsi con una riduzione del proprio peso corporeo pari all’80%, limitando sensibilmente l’impatto al suolo delle articolazioni. Un macchinario speciale e innovativo, utilizzato ormai dalla maggior parte dei club di Serie A per velocizzare i rientri dei propri tesserati.”

Napoli nel mirino

“La Juventus, fin qui, ha scelto la via della cautela, con un programma studiato al dettaglio, che permetta a Bremer di mettersi alle spalle definitivamente i guai fisici che l’hanno tenuto lontano dal campo nelle ultime due stagioni. A un mese esatto dall’operazione al menisco, il brasiliano nei prossimi giorni inizierà ad intensificare i carichi di lavoro. La data cerchiata in rosso coincide con la trasferta di Napoli del 7 dicembre. Una missione alla portata, che però la Juventus proverà a portare a termine senza correre alcun rischio. Se le risposte di Bremer, infatti, saranno le stesse degli ultimi giorni, potrà sperare in una convocazione per la gara del Maradona. Viceversa, il rientro slitterebbe ad una delle partite successive tra Champions e campionato contro Pafos, Bologna, Roma o Pisa”