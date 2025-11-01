Il Napoli viaggia col turnover incorporato, già 24 i calciatori utilizzati. Ed è tornato Lukaku (Repubblica)

Big Rom ieri si è allenato per la prima volta in disparte a Castel Volturno. L’obiettivo è rientrare in gruppo per la Supercoppa Italiana di metà dicembre in Arabia Saudita

Il Napoli viaggia col turnover incorporato, già 24 i calciatori utilizzati (Repubblica)

Il Napoli e il turnover sono compagni di viaggio inseparabili. Oggi si torna a giocare, alle 18 contro il Como (al Maradona) e martedì sera sempre al Maradona se la vedrà in Champions contro l’Eintracht Francoforte.

Scrive Marco Azzi per Repubblica:

Squadra che vince si cambia. Sono già 24 i giocatori utilizzati dopo appena 9 giornate di campionato da Antonio Conte, che sta puntando molto forte sulle rotazioni per uscire indenne dal terribile tour de force di inizio autunno, in cui il suo Napoli continua a essere impegnato a pieno regime su due fronti. Nel fortino del Maradona le prossime tappe, ravvicinate ed entrambe insidiose: l’anticipo di campionato di oggi pomeriggio (ore 18) contro il Como — con il primato in classifica da difendere — e la sfida di Champions di martedì prossimo contro l’Eintracht di Francoforte, già quasi decisiva per la qualificazione ai play-off di febbraio.

Napoli turnover imprescindibile

Il Napoli non ha altra scelta e pure nel doppio esame ravvicinato contro Como e Eintracht abbonderanno dunque le alternanze: cinque cambi già oggi rispetto a Lecce, con Spinazzola, McTominay e Neres — oltre a Rahmani e Hojlund — pronti al rientro.

In 24 hanno già dato il loro contributo alla causa dei campioni d’Italia e mancano per ora all’appello solo Mazzocchi e Lukaku, fermo da agosto per un grave infortunio. Big Rom è appena rientrato dal Belgio dopo la sua lunga convalescenza, ieri si è allenato per la prima volta in disparte a Castel Volturno e oggi sarà allo stadio per tifare per i suoi compagni, con l’obiettivo di rientrare in gruppo per la Supercoppa Italiana di metà dicembre in Arabia Saudita. Squadra che vince si cambia, dai silenzi della vigilia trapela solamente questa certezza: il turnover è inderogabile.