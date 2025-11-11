Il Napoli ha tanti calciatori a fine carriera che forse hanno dato tutto e non hanno più “fame”

Il Napoli è in piena crisi nonostante sia stato primo in classifica fino a due giorni fa. La situazione è precipitata dopo la sconfitta contro il Bologna e le aperte critiche ai giocatori di Antonio Conte. Mimmo Carratelli ne scrive sul Corriere dello Sport

“Conte già a Dimaro sa come andranno le cose. Alla prima flessione, tenta di ricompattare il gruppo parlando di nemici interni ed esterni, sollecita l’orgoglio dei giocatori comunque al primo posto, fa appello alla vecchia guardia e contesta i pronostici favorevoli al Napoli che illudono chi non conosce la reale condizione della squadra azzurra”.

Il Napoli poi è una squadra di trentenni, stressati dal duro lavoro portato avanti con Spalletti prima e con Conte poi.

“Nel Napoli giocano otto alfieri del terzo e quarto scudetto e quattro del del quarto, più i rincalzi. Trattandosi per lo più di calciatori a fine carriera e non essendo dei fuoriclasse capaci di gestire le proprie prestazioni, dominando, lo stress, dopo tre anni di allenamenti durissimi nostrano inevitabilmente la corda. Forse non possono dare più nulla o danno quello poco che gli rimane, Forse, non hanno più “fame””.