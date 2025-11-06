Il calcio inglese cambia rotta: niente più minuti di silenzio per tragedie non sportive (Times)

La Football Association e le leghe inglesi rivedono le proprie regole commemorative: stop ai minuti di silenzio e alle luci di Wembley per eventi globali non legati al calcio. Ne parla il Times.

Minuto di silenzio: ecco la novità nel calcio inglese

Ecco cosa scrive il Times:

“Gli organi di governo del calcio inglese hanno concordato di non osservare più un minuto di silenzio per disastri o eventi globali non correlati allo sport, riconoscendo tacitamente che tali omaggi sono stati resi troppo spesso in passato. La Fa, la Premier League e l’Efl hanno formato un gruppo di lavoro sugli eventi mondiali (Wewg) per guidare la risposta del calcio inglese agli eventi mondiali più importanti.”

“L’approccio prevede che, a meno che non vi sia un forte legame tra il calcio e un evento globale o addirittura nazionale, le leghe non dovrebbero osservare un minuto di silenzio e la Fa non dovrebbe illuminare l’arco di Wembley. Ora l’enfasi è sulla scelta dei club quando rispondere a eventi locali non correlati al calcio. Ad esempio, il Bolton Wanderers, il Salford City e i due club di Manchester hanno osservato un minuto di silenzio dopo l’attacco con coltello del mese scorso in una sinagoga di Manchester, ma l’azione non si è ripetuta nel calcio inglese, nonostante gli appelli degli attivisti per una risposta unitaria.”

Le linee guida del Wewg

“La prassi quando si verifica un evento importante legato al calcio prevede una commemorazione durante tutta la partita, come è accaduto dopo la morte del giocatore del Liverpool Diogo Jota in un incidente stradale a luglio. Il Wewg ha anche fornito indicazioni ai club in merito all’esposizione di bandiere o striscioni nazionali negli stadi da parte dei tifosi. Molti tifosi hanno esposto bandiere ucraine dopo l’invasione russa del 2022, ma le tensioni causate dalla guerra tra Israele e Gaza hanno spinto i club a riconsiderare la questione e ora stanno prendendo posizione sul fatto che le bandiere dei paesi coinvolti in un conflitto non sono consentite.”

“I protocolli del Wewg non coprono le iniziative guidate dai giocatori, come inginocchiarsi nell’ambito delle campagne antirazziste del calcio. Allo stesso modo, questo fine settimana si terranno eventi in tutto il mondo del calcio per celebrare la Domenica della Memoria, con papaveri sulle maglie, poiché molti club li associano a ex giocatori che hanno perso la vita nelle due guerre mondiali.”

Le motivazioni dietro del cambiamento

“Le autorità calcistiche inglesi sono state criticate dopo gli attacchi di Hamas contro Israele, che hanno causato la morte di 1.139 persone nel 2023. Politici e leader ebrei si sono chiesti perché l’arco di Wembley non fosse illuminato con i colori di Israele, dato che la FA lo aveva fatto per l’Ucraina nel 2022. La Premier League ha osservato un minuto di silenzio, ma è stata criticata da alcuni per aver affermato che si trattava di un segno di rispetto per tutte le vittime innocenti del conflitto, anziché riferirsi specificamente agli israeliani che avevano perso la vita.”

“Il mese precedente, in ogni stadio della Premier League era stato osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime del terremoto in Marocco e dell’alluvione in Libia, e si temeva che tali manifestazioni stessero diventando così frequenti da perdere il loro impatto.”

“Gli eventi successivi a Gaza, dove secondo la Croce Rossa britannica sono state uccise 61.000 persone, tra cui 17.000 bambini, hanno convinto i leader del calcio inglese che la decisione di non organizzare eventi in occasione degli attacchi del 7 ottobre era giusta e che era necessario rivedere l’intero approccio agli eventi globali.”

“La Fa ha deciso che l’arco di Wembley verrà illuminato solo per eventi calcistici o di intrattenimento, anziché per sostenere cause sociali o celebrare eventi globali.”