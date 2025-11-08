Hojlund, a secco da un mese, cerca il riscatto col Bologna (Repubblica)

Contro Como ed Eintracht Francoforte ha fatto poco: sicuramente è determinante l’assenza di Kevin De Bruyne in fase di rifinitura, ma il numero 19 sta ritrovando la migliore condizione per fare la differenza.

Hojlund si era presentato nel migliore dei modi. Al suo arrivo al Napoli per sostituire Lukaku aveva cominciato a fare gol a grappolo. Il danese un mese fa segnava un gol dietro l’latro. Poi, un affaticamento, un risentimento, e si è fermato. Domenica, a Bologna (ore 15) servono i suoi gol. Ne scrive Repubblica:

“Un mese senza le prodezze di Rasmus Hojlund. L’ultima gemma in maglia azzurra è datata 5 ottobre nel match contro il Genoa: il suo gol regalò la vittoria in rimonta al Napoli. Da allora il feeling realizzativo del danese con l’azzurro si è spezzato, complice anche l’affaticamento muscolare che gli è costato tre partite, il Torino, il Psv Eindhoven e l’Inter.

È rientrato nel secondo tempo di Lecce ma non ha ancora dato la sensazione di essere quel bomber dominante che ha conquistato lo stadio Maradona con la sua velocità. Contro Como ed Eintracht Francoforte ha fatto poco: sicuramente è determinante l’assenza di Kevin De Bruyne in fase di rifinitura, ma il numero 19 sta ritrovando la migliore condizione per fare la differenza. Ci proverà domani (inizio ore 15, arbitra Chiffi, diretta su Dazn) al Dall’Ara nella sfida con il Bologna, l’ultima prima della sosta e appuntamento decisivo per cancellare le critiche post Champions. Il Napoli ha bisogno dei gol del suo bomber che ha tutta l’intenzione di essere protagonista”.