Entrambi sono alle prese con problemi agli adduttori. Lo scozzese ha dovuto rinunciare anche alla sfida decisiva contro la Danimarca

Gilmour non ce la fa per l’Atalanta, Spinazzola non si sa (Corsport)

Il Napoli fa la conta degli infortunati e l’elenco è piuttosto lungo. A De Bruyne, Anguissa, Lukaku, si aggiunge Gilmour che non ce la fa a recuperare per l’Atalanta. Toccherà a Elmas sostituire Anguissa. Ovviamente non è la stessa cosa. E poi c’è Spinazzola. Entrambi stanno cercando di risolvere i loro problemi agli adduttori. Per l’azzurro qualche speranza di recuperarlo c’è.

Scrive il Corriere dello Sport:

Un no e un ni. Gilmour salterà anche la partita di sabato contro l’Atalanta dopo quelle contro Eintracht e Bologna, mentre Spinazzola sta facendo di tutto per tornare a disposizione in tempo per la sfida con la Dea. I due giocatori soffrono di problemi legati agli adduttori, accusati durante e dopo l’incrocio con il Como: dall’epoca hanno disertato i successivi impegni di Champions e campionato prima della sosta, e parallelamente hanno dovuto declinare le convocazioni di Scozia e Italia. A Gilmour, la rinuncia, è costata un sogno: oggi, infatti, la sua nazionale – e di McTominay – sfiderà la Danimarca di Hojlund in una partita decisiva per la qualificazione al Mondiale americano senza passare dal playoff.

Gilmour dovrebbe tornare per il match contro la Roma (Gazzetta)

Billy Gilmour, dopo un’infiammazione al pube che lo ha costretto a non partecipare alle partite di qualificazione ai Mondiali con la Scozia, è rimasto a Napoli per cercare di recuperare in vista delle prossime partite di campionato e Champions.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Gilmour dovrebbe non farcela per sabato e neanche per la Champions, ma pensa di esserci a Roma.

Dunque, sarà difficile vedere in campo lo scozzese contro l’Atalanta tra qualche giorno. Il centrocampo del Napoli dovrebbe essere quindi formato da Lobotka, McTominay e Elmas, con Anguissa, De Bruyne e appunto Gilmour fuori dai giochi.

Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Il Napoli aveva messo in preventivo di perdere Anguissa per quel periodo (Coppa d’Africa, ndr) e si stava muovendo per sostituirlo nel mercato invernale: Atta e Mainoo i nomi più caldi. Ma il grave infortunio subito in Nazionale dal centrocamipista anticiperà l’emergenza, costringendo Conte a trovare almeno per l’immediato delle soluzioni interne. Sotto osservazione per questo c’è a Castel Volturno lo scozzese Billy Gilmour. Le altre alternative nella zona mediana sono il macedone Eljif Elmas e il giovane Antonio Vergara, che a questo punto verrà coinvolto a tutti gli effetti nelle rotazioni azzurre.