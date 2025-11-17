Gilmour dovrebbe tornare per il match contro la Roma (Gazzetta)

Billy Gilmour, dopo un’infiammazione al pube che lo ha costretto a non partecipare alle partite di qualificazione ai Mondiali con la Scozia, è rimasto a Napoli per cercare di recuperare in vista delle prossime partite di campionato e Champions.

Le condizioni di Gilmour

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Gilmour dovrebbe non farcela per sabato e neanche per la Champions, ma pensa di esserci a Roma.

Dunque, sarà difficile vedere in campo lo scozzese contro l’Atalanta tra qualche giorno. Il centrocampo del Napoli dovrebbe essere quindi formato da Lobotka, McTominay e Elmas, con Anguissa, De Bruyne e appunto Gilmour fuori dai giochi.

Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Il Napoli aveva messo in preventivo di perdere Anguissa per quel periodo (Coppa d’Africa, ndr) e si stava muovendo per sostituirlo nel mercato invernale: Atta e Mainoo i nomi più caldi. Ma il grave infortunio subito in Nazionale dal centrocamipista anticiperà l’emergenza, costringendo Conte a trovare almeno per l’immediato delle soluzioni interne. Sotto osservazione per questo c’è a Castel Volturno lo scozzese Billy Gilmour. Le altre alternative nella zona mediana sono il macedone Eljif Elmas e il giovane Antonio Vergara, che a questo punto verrà coinvolto a tutti gli effetti nelle rotazioni azzurre.