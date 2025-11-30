Ferrara: «Ho l’impressione che alla prossima sosta Conte prenderà ancora 7 giorni di riposo»

A Dazn: «Vittoria da grande squadra per il Napoli. Conte ha avuto la capacità di cambiare, ma di avere una risposta dai ragazzi importante»

Negli studi di Dazn si commenta la vittoria del Napoli contro la Roma e Ciro Ferrara esulta «Vittoria da grande squadra per il Napoli, in un momento in cui Conte ha avuto la capacità di cambiare, ma di avere una risposta dai ragazzi importante. Oggi hanno vinto una partita da grande squadra».

Poi continua scherzando

«Ho l’impressione che alla prossima sosta Antonio prenderà ancora 7 giorni di riposo. Quanto si è parlato di questo, eppure la connessione è sempre stata importante. Il senso di appartenenza che riesce a trasmettere è alla base di questo lavoro»

Il Napoli ha vinto a Roma 1-0. Con pieno merito. E si è portato in testa alla classifica. Due settimane fa, una corrente partenopea non proprio inconsistente avrebbe voluto la testa dell’allenatore. Quindici giorni e tre vittorie consecutive dopo, il Napoli di Conte è primo in classifica. Non da solo. A braccetto con il Milan di Allegri. Ebbene sì, Allegri e Conte si sono ripresi la Serie A. L’italian style, la scuola italiana. Con le dovute differenze. Conte stasera ha impostato una partita gasperiniana (ma ha segnato in contropiede), Allegri invece ostenta di più la tradizione del calcio all’italiana, ne va orgoglioso. Fatto sta che in testa ci sono di nuovo loro due.