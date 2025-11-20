Domani ci sarà il confronto tra Conte e la squadra (Cormezz)

L'allenatore spiegherà che è arrivato il momento di compattarsi e remare tutti nella stessa direzione. Non sono ammessi più vistosi cali di tensione.

Il Napoli è quasi al completo, i giocatori impegnati con le nazionali stanno rientrando ed è arrivato, secondo il Corriere del Mezzogiorno il momento per il confronto tra Conte e la squadra

Cosa dirà Conte

“Domani alla vigilia del match probabilmente dopo lo sfogo di Bologna farà il suo confronto con la squadra e spiegherà che è arrivato il momento di compattarsi e remare tutti nella stessa direzione. Non sono ammessi più vistosi cali di tensione. D’altro canto, il presidente Aurelio De Laurentiis, con il comunicato su X che ha spento le voci di dimissioni di Conte, ha dato piena fiducia al tecnico che saprà trovare le contromisure. E nonostante le assenze darà spazio all’intera rosa”.