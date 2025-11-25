Del Piero fa sorridere Conte e sono due vittorie e due sorrisi dell’allenatore del Napoli

Al termine dell'intervista a Sky Del Piero scherza: «Gli ho strappato un sorriso, ma cinque minuti e poi torna al tuo mood»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte sorride, anzi ride due volte in tre giorni. La prima volte c’era riuscito Ferrara dopo l’Atalanta, questa sera invece, dopo la sfida Champions contro il Qarabag è stato merito di Alex Del Piero.

La doppia risata di Conte

In studio sta terminando l’intervista di Conte e sta per intervenire Del Piero, quando commentano che l’ex attaccante della Juve conosce bene il tecnico e aveva anticipato le sue parole.

Del Piero fa notare il sorriso di Conte: «Gli ho strappato un sorriso, ma cinque minuti e poi torna al tuo mood»

Conte, sempre sorridendo: «Stasera ce la godiamo, poi sappiamo che dobbiamo rimetterci l’elmetto e prepararci perché ci aspetta la Roma»

Ferrara fa ridere Conte: «È stato lui a dirmi Ciro basta smettila di fare l’allenatore»

A Dazn dopo la sfida contro l’Atalanta c’era stato un simpatico siparietto tra Antonio Conte e Ciro Ferrara.

Si commenta il comportamento di Romelu Lukaku che dalla panchina, sul finale di gara, esortava i compagni a non mollare e a tenere duro, come se fosse un vice allenatore. La domanda per Conte è se Lukaku può rubargli il lavoro.

«Gli voglio troppo bene per augurarglielo. Sconsiglio vivamente di fare questo lavoro alle persone a cui voglio bene a quelle che non mi stanno molto simpatiche lo consiglio».

Ferrara: «È stato lui che mi ha detto Ciro basta smettila di fare l’allenatore»

Conte chiude: «Ciro avete capito tutto, parlate di calcio che è la nostra passione e lo potete fare in relax. È importante avere persone che parlano di calcio che hanno giocato»