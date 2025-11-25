De Zerbi: «Sono nato ultrà, non posso lavorare con chi non ha la mia stessa passione» (al Telegraph)

«Marsiglia non sarebbe Marsiglia senza il club e lo stesso vale per me. Quando ero al Milan, mi dicevano: “Stasera guarda il Marsiglia, c'è un calciatore che devi studiare: era Chris Waddle»

Roberto De Zerbi, vulcanico allenatore dell’Olympique Marsiglia, ha concesso una lunga intervista al Telegraph.

Le parole di De Zerbi

«Se volessi descrivermi in una parola, forse potresti etichettarmi come ‘appassionato’. Passione è la parola che mi calza meglio. È un privilegio aver trovato un lavoro che alimenta la mia passione.»

Sulla sua vita a Marsiglia

«È uno stadio speciale,” dice De Zerbi, sorridendo. (…) Perché mi piace davvero stare qui a Marsiglia?. Perché è un riflesso della mia vita e del mio lavoro e l’Olympique Marsiglia e il Vélodrome riflettono la vita della città in termini di ambiente sociale e di cosa sia Marsiglia. In Inghilterra, ad esempio, la vita dal lunedì al venerdì è ben definita e poi c’è il weekend. Puoi trovare il manager aziendale che lavora in giacca e cravatta dal lunedì al venerdì e il sabato va allo stadio a vedere una partita, mentre a Marsiglia il calcio soddisfa la città.»

“Penso che Marsiglia non sarebbe Marsiglia senza il club e lo stesso vale per me. Non sarei me stesso senza il calcio. La città non può esistere senza l’Om e la mia vita è la stessa. Non posso esistere senza il calcio, non questo Roberto. Quando confrontiamo le due città, Parigi è la capitale, il Psg è il club più ricco. Sappiamo che Marsiglia significa storia del calcio. Abbiamo un’eredità, una tradizione calcistica. Abbiamo una città dietro di noi che ci sostiene e dobbiamo competere con orgoglio e provare a battere le probabilità.”

Sul suo essere nato “ultrà”

Fa venire in mente una famosa citazione di De Zerbi su come sia “nato ultrà”.

“Sì, è super vero,” dice. «Ultrà significa passione. Ultrà significa calcio. Mio padre era uno degli organizzatori… non ultras ma di tifosi, tifo e viaggi a Brescia. Quindi, quando ero bambino, mi portava con sé alle partite, in casa e in trasferta. Questo era il mio stile di vita, la mia passione e ho cercato di non perderla mai. La porto ovunque vada a lavorare, per portare questa visione.»

Quindi si arrabbia con chi non condivide la sua passione?

«No, ma non possono lavorare con me. Perché questa è la mia visione ed è l’unica che ho per il calcio. Non lavoro a orario e neanche il mio staff. Nessuno dice: ‘Devo essere a casa alle sette o il lunedì ho un giorno libero malato.’ Lavorare nel calcio è un privilegio e siamo fortunati. Penso che dobbiamo rispettare questo privilegio e mettere il calcio sopra ogni cosa.»

Sui motivi per cui ha lasciato Brighton

«Prima di tutto, prima di dire perché, Brighton mi manca davvero. Mi mancano molto i miei giocatori. Mi mancano perché tengo davvero a loro. Mi manca la città di Brighton che ha una sua essenza. Mi mancano i gabbiani, mi manca il vento. (…) Ma avevamo una visione diversa. Non in termini di trasferimenti e acquisti, non per un giocatore in più o in meno, non per i medici, ma per la visione futura del club. Perché quell’anno dopo il sesto posto la squadra avrebbe dovuto essere rinforzata come hanno fatto l’anno in cui sono andato via. A Brighton siamo arrivati a un punto in cui, dopo aver raggiunto la qualificazione all’Europa League, non capivo quale fosse il passo successivo. E puoi offrire di raddoppiarmi lo stipendio, ma se non vedo un sogno o un obiettivo da raggiungere, non posso dare tutto me stesso come vorrei. Perdere motivazione e scopo che ho sempre avuto nel calcio.»

Sull’amore per Chris Waddle

«Quando ero al Milan, quando c’erano partite di Champions League c’era un allenatore che mi diceva ‘Roberto, stasera c’è una partita dell’Olympique Marsiglia. Guardala. C’è un giocatore e devi prenderne qualcosa, un trucco. Tutti i tocchi,’” dice. “E quel giocatore era Chris Waddle. Mostro a Greenwood i gol di Chris Waddle. Era un artista del calcio. Non era un tipico giocatore inglese. Come Gazza, Paul Gascoigne.»