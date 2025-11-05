De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa, domani dirigerà il primo allenamento (Di Marzio)

Sarà Daniele De Rossi a sostituire Patrick Vieira sulla panchina del Genoa. Nello scorso match contro il Sassuolo, dopo l’esonero del francese, c’era Murgita ad interim, ma ora la società rossoblù ha scelto il nuovo allenatore.

Scelto il nuovo allenatore del Genoa: De Rossi

Come riportato da Gianluca Di Marzio:

Il Genoa ha deciso: Daniele de Rossi sarà il nuovo allenatore rossoblù. La società ha ormai scelto lui e in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, in modo da permettere all’allenatore di raggiungere Genova e sedersi in panchina già nella partita contro la Fiorentina, prevista prima della sosta. De Rossi dirigerà il primo allenamento con la squadra domani, mentre oggi il gruppo continuerà a lavorare sotto la supervisione di Murgita e Criscito. L’ex giocatore e allenatore della Roma sarà già in città nella giornata di oggi, mercoledì 5 novembre.

«Io ho sempre voluto giocare in questa squadra, ogni bambino nato in questa città ha questo sogno – ricorda Daniele -. Qualche volta succede e poi devi fare una scelta: se sei abbastanza fortunato puoi permetterti di scegliere se andare in un club migliore o rimanere qui. Io ho preso la mia decisione, calcisticamente una decisione sbagliata ma per me è andata bene così. Non ho rimpianti».

Roy Keane, scherzando, gli chiede: «Mi volevi fregare il posto». De Rossi ha la battuta pronta: «Eri già vecchio Roy. Nel 2006, durante il Mondiale, ero in aeroporto e il ct Lippi mi chiamò e mi portò in una piccola stanza in cui c’era Ferguson. Lippi mi disse: ‘Devi andare lì’. Io stavo in silenzio perché c’era Ferguson e perché avevo paura di Lippi. Fu una chiacchierata che durò 3 minuti, niente di serio, ma mi sarebbe piaciuto dire a Ferguson ‘Io voglio venire’».