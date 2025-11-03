De Rossi ad un passo dalla panchina del Genoa (Corrsport)

Nuova avventura in panchina per Daniele De Rossi? Stando a Il Corriere dello Sport, sembrerebbe di sì. Il noto quotidiano, infatti, riferisce che l’ex tecnico di Spal e Roma sarebbe vicinissimo a subentrare a Patrick Vieira alla guida del Genoa (oggi la squadra ligure sarà guidata dalla coppia Criscito-Murgita, nominati allenatori ad interim dopo l’esonero del francese).

De Rossi al Genoa, le ultime del Corrsport

Di seguito quanto si legge sull’edizione online del giornale:

“Dopo l’addio di Vieira, il Genoa punta forte su De Rossi. L’ex allenatore della Roma è a un passo dalla firma: c’è l’accordo fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Una curiosità: De Rossi è stato esonerato dalla Roma proprio dopo una trasferta a Marassi contro il Genoa. L’ex giallorosso era anche nella lista dei possibili sostituti di Pioli, a un passo dall’addio alla Fiorentina. Ora però la sua strada è verso Genova. Si troverà in una situazione non facile: il Genoa è ultimo in classifica con soli tre punti. Oggi alle 18:30 la squadra è impegnata in casa del Sassuolo: in panchina ci sarà Mimmo Criscito in coppia con Roberto Murgita. Poi la palla passerà a De Rossi”.

Non solo Stefano Pioli alla Fiorentina, anche Ivan Juric all’Atalanta sembrerebbe essere in bilico dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Il club bergamasco è incappato sabato pomeriggio nella prima sconfitta in campionato (0-1 con l’Udinese), ma era reduce da cinque pareggi consecutivi. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, le sorti del tecnico croato dipenderanno dalle prossime due partite. In caso di esonero, la panchina dei nerazzurri potrebbe essere affidata a Raffaele Palladino o Thiago Motta.

Atalanta, a rischio la panchina di Juric: le ultime di Pedullà

Ecco quanto scrive Pedullà sul proprio sito internet:

L’Atalanta non può essere certo soddisfatta della prima parte della stagione. Gli investimenti su, mercato ci sono stati, ma i punti in classifica scarseggiano in rapporto a quanto speso e la prestazione di Udine, con la prima sconfitta in campionato, è stato orribile. Ivan Juric gode della fiducia del club, ma non è più incondizionata rispetto a 7-10 giorni, l’Atalanta si aspettava e si aspetta di più. Le prossime due partite prima della sosta, la trasferta Champions a Marsiglia e l’impegno contro il Sassuolo, saranno molto delicate e indirizzeranno il futuro. Juric deve darsi una mossa, conquistando punti e convincendo sul piano del gioco, anche perché i famosi acquisti (Sulemana, Krstovic, Zalewski e lo stesso Musah) non hanno dato il ritorno tanto atteso. Ecco perché il club si aspetta una svolta, altrimenti la fiducia condizionata potrebbe trasformarsi in un ribaltone. Un eventuale candidato da seguire, sempre che non trovi sistemazione prima, è Raffaele Palladino che la scorsa estate era stato in ballottaggio proprio con Juric e venne sorpassato all’ultimo ballottaggio. Esattamente come Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus, un altro profilo da monitorare in caso di svolta”.

Per Juric, lo ricordiamo, sarebbe il terzo fallimento calcistico consecutivo dopo le sfortunate parentesi alla Roma e al Southampton (dove è diventato l’allenatore con la peggiore media punti nella storia della Premier League).