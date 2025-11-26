De Laurentiis, Manna e Chiavelli, summit di mercato del Napoli: atteso anche Conte (Sky)

Le assenze di De Bruyne e Anguissa hanno aperto una voragine a centrocampo, «anche se la tanto discussa panchina lunga piano piano sta prendendo forma»

Il giorno dopo la vittoria contro il Qarabag in Champions League, il Napoli si è ritrovato per un incontro importante. In città sono arrivati il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Secondo Sky Sport, potrebbe aggiungersi anche Antonio Conte, anche se al momento non è ancora sicuro che il tecnico partecipi davvero alla riunione.

La situazione della squadra non è semplice: gli infortuni stanno creando molti problemi, soprattutto a centrocampo. Le assenze di Kevin De Bruyne e Anguissa hanno lasciato un vuoto importante e per questo la società sta già pensando a come muoversi nel mercato di gennaio. L’obiettivo è trovare rinforzi che possano aiutare Conte a gestire meglio la stagione e a non rimanere con poche alternative nei prossimi mesi.

A spiegare bene il momento è stato il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, che ha ricordato come il Napoli stia attraversando una fase delicata:

“C’è una situazione di emergenza, sono tanti i protagonisti fuori, il Napoli deve continuare a convivere con l’emergenza e con la consapevolezza che la tanto discussa panchina lunga piano piano sta prendendo forma e sta dando consistenza al progetto di Conte. In questo momento è in corso un vertice nel centro di Napoli tra De Laurentiis, Manna e Chiavelli. Dovrebbe esserci anche Conte ma non ne abbiamo ancora la certezza”.

Il club, quindi, sta cercando rapidamente delle soluzioni. Il vertice serve proprio a capire come intervenire nel modo migliore, così da rafforzare la squadra e prepararsi ai prossimi impegni senza rischiare ulteriori difficoltà.