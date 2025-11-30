Home » Approfondimenti » De Laurentiis

De Laurentiis: «Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!»

È ripresa la tradizione dei tweet a fine partita, De Laurentiis adesso definisce Conte condottiero

Tweet di Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria per 1-0 del Napoli a Roma:

“Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!”

