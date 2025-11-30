De Laurentiis: «Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!»
È ripresa la tradizione dei tweet a fine partita, De Laurentiis adesso definisce Conte condottiero
Tweet di Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria per 1-0 del Napoli a Roma:
Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!
— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 30, 2025