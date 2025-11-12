Home » Approfondimenti » Media e social

De Bruyne e Lang nel club degli scontenti di Conte (Gazzetta)

Dopo le parole di Conte e quelle di Lobotka la Gazzetta ricorda gli episodi già accaduto con De Bruyne e Lang in questo avvio di stagione

Mg Dimaro 22/07/2025 - amichevole / Napoli-Arezzo / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Noa Lang

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli insoddisfatti in casa Napoli, quelli di cui ha parlato Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Bologna. Il tappo è saltato ieri dopo che si sono diffuse alcune lamentele di Lobotka e del suo agente. La Gazzetta ripercorre questa stagione e trova le parole di Lang

“Il primo episodio di questa miniserie è stata trasmessa in diretta tv a San Siro il 28 settembre, all’uscita dal campo di Kevin De Bruyne, sostituito – al minuto 73 – come aManchester, casa sua, dove invece gli era toccato sacrificarsi, per contenere l’inferiorità numerica, al 26’. La mimica facciale è indiscutibile ma resta pur sempre un’espressione umana che tradisce semplicemente sensazioni dell’anima: però Conte, a domanda risponde: «Mi auguro che De Bruyne si sia mostrato infastidito per il cambio a causa del risultato, perché in caso contrario ha trovato la persona sbagliata». E due giorni dopo, tanto per chiarire, nuova frecciata al vento «Una volta concedi l’errore, la seconda volta non lo permetti più»”.

E anche alcuni comportamenti di De Bruyne

“Noa Lang rientra nel club degli scontenti, non l’ha nascosto a Eindhoven, dopo lo scioccante 6-2 che ha spinto a rompere il silenzio: «Ogni calciatore vuole giocare, io ho firmato un contratto con il Napoli e devo accettare la situazione com’è. Non so cosa fare. Io con Conte ho parlato una sola volta, ed è meglio che non dica nulla». A volte, meglio un bel tacere”.

