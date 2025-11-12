De Bruyne e Lang nel club degli scontenti di Conte (Gazzetta)

Dopo le parole di Conte e quelle di Lobotka la Gazzetta ricorda gli episodi già accaduto con De Bruyne e Lang in questo avvio di stagione

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli insoddisfatti in casa Napoli, quelli di cui ha parlato Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Bologna. Il tappo è saltato ieri dopo che si sono diffuse alcune lamentele di Lobotka e del suo agente. La Gazzetta ripercorre questa stagione e trova le parole di Lang

“Il primo episodio di questa miniserie è stata trasmessa in diretta tv a San Siro il 28 settembre, all’uscita dal campo di Kevin De Bruyne, sostituito – al minuto 73 – come aManchester, casa sua, dove invece gli era toccato sacrificarsi, per contenere l’inferiorità numerica, al 26’. La mimica facciale è indiscutibile ma resta pur sempre un’espressione umana che tradisce semplicemente sensazioni dell’anima: però Conte, a domanda risponde: «Mi auguro che De Bruyne si sia mostrato infastidito per il cambio a causa del risultato, perché in caso contrario ha trovato la persona sbagliata». E due giorni dopo, tanto per chiarire, nuova frecciata al vento «Una volta concedi l’errore, la seconda volta non lo permetti più»”.

E anche alcuni comportamenti di De Bruyne

“Noa Lang rientra nel club degli scontenti, non l’ha nascosto a Eindhoven, dopo lo scioccante 6-2 che ha spinto a rompere il silenzio: «Ogni calciatore vuole giocare, io ho firmato un contratto con il Napoli e devo accettare la situazione com’è. Non so cosa fare. Io con Conte ho parlato una sola volta, ed è meglio che non dica nulla». A volte, meglio un bel tacere”.