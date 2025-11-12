Cucci su Maradona cita Ferrari: «Gli italiani perdonano tutto a tutti, fuorché il successo»

Sul Guerin Sportivo Ivan Zazzaroni dialoga con Italo Cucci sul calcio e la letteratura, senza dimenticare Maradona

Sono passati cinque anni dalla morte di Maradona: cosa non è stato detto o scritto di lui?

«Tutto il meglio del suo eroismo nelle cronache e il peggio narrato dai manipolatori della leggenda. Anche con cattiveria. Ribadisco il detto di Enzo Ferrari: “Gli italiani perdonano tutto a tutti, fuorché il successo”».

Credi davvero che si possa imparare una riga dalla vittoria e un libro dalla sconfitta?

La sconfitta è l’evento ideale per gli scrittori e i lettori italiani, notoriamente scettici o addirittura disfattisti. L’unico romanzo calcistico di successo lo ha scritto Giovanni Arpino, “Azzurro tenebra”. Dedicato al ” flop azzurro del 1974, conteneva nel dettaglio il malcostume nazionale, l‘albagia e l’invidia dei protagonisti, il dileggio dei capi e delle regole, lo spirito gruppettaro, il cialtronismo dei menefreghisti. C’era tutto. Che bellezza. La vittoria dell’82 l’abbiamo celebrata per poco con successo solo i quotidiani e più a lungo noi del Guerino e solo 37 anni dopo le è stato dedicato un libro di grande successo, “La partita. Il romanzo di Italia-Brasile” di Piero Trellini, pubblicato nel 2019, peraltro magnificamente dedicato alla sola partita decisiva di quel Mondiale e riecheggiante lo scandaloso premondiale del giornalismo nazionale. Cattiverie sì, di successo. È utile precisare – visto quel che si legge e si ascolta sui media – che i libri più venduti sono quasi sempre destinati non alla lettura, ma all’esibizione. Mi piace precisare – non come oggi usa fra giornalisti in bolletta e pubblicamente lamentosi – che nella mia vita ho felicemente speso in libri cifre iperboliche, che ne ho donati ottomila al mio paese natio, Sassocorvaro, dal quale ho avuto l’omaggio di una biblioteca; che altre migliaia di libri sono destinati a Pantelleria e che solo libri lascerò ai miei eredi. Non tutti letti, però tutti compulsati per fare al meglio questo mestiere»