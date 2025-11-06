Contro il Bologna Conte vuole riproporre la stessa difesa a 4 della partita con l’Eintracht (Repubblica)

A causa dei numerosi infortuni alcuni calciatori del Napoli hanno dovuto fare gli straordinari in questa prima parte del campionato e anno l’idea di essere già spremuti: in particolare Di Lorenzo e Politano. Ma Conte può tirare un sospiro di sollievo almeno in difesa dove ha ritrovato la coppia Rrahmani-Buongiorno. Saranno loro il perno della difesa contro il Bologna secondo Repubblica

“Rrahmani è il leader del quartetto arretrato. Per Conte è fondamentale: conosce alla perfezione i meccanismi e guida con grande intelligenza tattica il reparto. La sua presenza è importante pure per Alessandro Buongiorno che sta ritrovando certezze: è forte in marcatura e naturalmente è prezioso pure in fase di impostazione. L’obiettivo del Napoli adesso è ripetersi domenica nella difficile trasferta del Renato Dall’Ara.

Potrebbe interessarti: Gilmour e Spinazzola, difficile recuperarli per Bologna. Verso la conferma di Elmas e Gutierrez

Ripartire dalle fondamenta solide sarà decisivo per conquistare un risultato positivo contro il Bologna e cancellare così le incertezze mostrate in Champions contro l’Eintracht Francoforte in fase offensiva. Il primato in classifica va sostenuto con una prova di alto livello. Il Napoli ripartirà da una difesa nuovamente impermeabile, caratterizzata pure dalle prodezze di Milinkovic-Savic che ha neutralizzato due rigori consecutivi contro Lecce (Camarda) e Como (Morata). La tentazione di Conte è quella di riconfermare lo stesso quartetto con Di Lorenzo e Gutierrez che ha preso il posto dell’acciaccato Leonardo Spinazzola, in dubbio anche contro il Bologna. Perché la difesa che funziona, non si cambia”.