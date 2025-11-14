Conte si considera infallibile. Ha deciso anche il mercato, Manna non ha potuto dimostrare la sua bravura (Corbo)

Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive di Antonio Conte e dell’eccessivo accentramento di poteri nelle sue mani.

In attesa che Antonio Conte ritrovi la serenità ed il rapporto con la squadra, non va giudicato come già fanno i tifosi ma rispettato nella sua dolente fragilità. Conte è l’ultimo a convincersi. Come chi sbatte contro la più ovvia delle verità. Serissimo, maniacale, problematico è travolto da se stesso. Lo annulla la febbre di vincere. Si considera infallibile. Si carica di responsabilità. Più che subire il costo di un flop, si agita fra ombre e sospetti, cerca le cause di possibili, umanissimi insuccessi al di fuori della sua sfera. Non li ammette. Ritiene che possano sbagliare tutti, tranne lui. In buona fede.

Prosegue Corbo:

Conte ha deciso tutto. Il mercato, innanzitutto. Giovanni Manna non ha potuto dimostrare la sua bravura per chiudere troppo in fretta acquisti a cifre più alte e cessioni sbagliate. Lorenzo Lucca in panchina e Giacomo Raspadori in Nazionale: dice qualcosa? Il teatrale Milinkovic oggi nel Napoli vale il triplo del Caprile di Cagliari? Una quarantina sotto contratto, 23 acquisti in 2 anni con spesa di circa 300 milioni e nessuna punta da oltre 15 gol: cifre che lasciano perplesso anche un timido revisore dei conti.