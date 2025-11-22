Conte revolution: Napoli col 3-4-2-1, Politano in panchina, Neres e Lang di supporto a Hojlund (Corsport)

Conte punta su due ali pure per avere l’uno contro l’uno, i cross e le conclusioni verso la porta. Vuole aumentare la pericolosità e garantire un sostegno più adeguato a Hojlund

Conte revolution: Napoli col 3-4-2-1, Politano in panchina, Neres e Lang di supporto a Hojlund

Antonio Conte torna alla comfort zone con la difesa a tre, in attacco però cambia tutto e si affida a Neres e Lang proprio i due più scontenti dell’inizio di stagione, i calciatori che più di tutti avevano lamentato mal di pancia per le continue esclusioni, per la gestione tecnica dell’allenatore del Napoli. E ci aggiungiamo anche Beukema che sarà in difesa stasera al fianco di Buongiorno e Rrahmani.

Scrive il Corriere dello Sport:

Conte tornerà al 3-4-2-1 delle origini napoletane, il primo modulo adottato nell’estate 2024 prima dell’arrivo di McTominay, e rispetto a Bologna cambierà tre uomini. Ma saranno cambi sostanziali: in difesa tornerà Beukema dal 1’ con Rrahmani e Buongiorno; e in attacco, per la prima volta in assoluto, Neres e Lang insieme dall’inizio a supporto di Hojlund. Con Elmas e soprattutto Politano in panchina. Fuori Gilmour, ancora in dubbio Spinazzola.

La metamorfosi, insomma, partirà dalla difesa. Tris inedito: insieme con Rrahmani e Buongiorno ci sarà Beukema, di nuovo titolare dalla notte di Eindhoven del 21 ottobre, un mese in cui ha collezionato appena un minuto con l’Inter e quattro partite di fila a guardare in panchina dall’inizio alla fine. A destra Di Lorenzo, a sinistra ancora Gutierrez a tutta fascia. Lobotka e McTominay completano la mediana: e i primi otto uomini sono serviti.

La novità da titolo in mezzo a tante novità riguarda l’attacco: Politano, 1.028 minuti alle spalle (quarto della rosa) e 90 con la Nazionale domenica, 14 volte titolare su 15, partirà dalla panchina per la seconda volta in stagione. Alle spalle di Hojlund agiranno Neres e Lang.

I due amici per la pelle titolari per la prima volta insieme, ma il risvolto più interessante non è quello romantico: puntando su due ali pure che per caratteristiche cercano sistematicamente l’uno contro l’uno, i cross e le conclusioni verso la porta, l’intento chiarissimo è aumentare pericolosità e imprevedibilità nell’ultimo quarto, garantendo un sostegno più adeguato a Hojlund anche in termini di rifinitura e moltiplicando le soluzioni offensive. Per Noa sarà la seconda volta in assoluto dall’inizio dopo Lecce.

