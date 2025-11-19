Conte pensa di far giocare insieme Lukaku e Hojlund (Corsport)
Potrebbe essere questa la formula magica di un nuovo Napoli a prescindere dalla linea difensiva di partenza (a quattro o a tre, comunque a cinque).
Il Corriere dello Sport si porta avanti e prova a immaginare come sarà il Napoli dopo il rientro di Lukaku. Secondo il quotidiano sportivo infatti il Napoli, a secco di gol da troppo tempo, potrebbe varare un sistema di gioco più pesante in attacco con due punte.
“L’imminente ritorno di Lukaku aprirà nuovi orizzonti dal punto di vista tattico, offrendo alternative e introducendo l’opportunità di varare un modulo con due punte pure insieme con Hojlund. Romelu e Rasmus, titolari di caratteristiche differenti sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo tattico, potrebbero in qualche modo richiamare e rinverdire vecchie storie interiste di epoche vicine: per intenderci, Big Rom e Hoj potrebbero formare un tandem perfettamente incastrato come la coppia Lukaku-Lautaro che con la guida di Conte conquistò anche lo scudetto nel 2021”.
Potrebbe interessarti: Lukaku, l’agente Pastorello: «È un leader. È un padre attentissimo, fa tante cose per i suoi ragazzi»
“Ma l’ipotesi del varo di due punte di spessore, uno molto veloce e l’altro molto potente, uno maestro nell’attacco della profondità, l’altro nei movimenti del centroboa ed entrambi sicuramente sensibili al fascino della porta, potrebbe creare un’alchimia importante. Energia rigenerante. La formula magica di un nuovo Napoli a prescindere dalla linea difensiva di partenza (a quattro o a tre, comunque a cinque)”.