Conte il trasformista ha trovato la formula giusta: il 4-4-2 (Corbo)

Conte il trasformista ha trovato la formula giusta: il 4-4-2

Le vittorie spostano le montagne, altro che fede. Bastano due successi e Napoli tutta cambia idea sull’allenatore già pronto per il rogo. Il tecnico ha cambiato il Napoli, raccolto due vittorie e su Repubblica Napoli viene celebrato da Antonio Corbo:

Il Napoli trova forse la formula offensiva migliore per scudetto e Champions. Un promettente 4-4-2.

Antonio Corbo scrive il rigore sbagliato da Hojlund

è la scintilla che brucia sulla pelle di Antonio Conte, qui ci voglio io, sembra dirsi. Basta con i cambi ruolo su ruolo, come fan quasi tutti. Ecco una variante tattica. Politano subentra a Beukema, la difesa torna da 3 a 4, Di Lorenzo al posto di sempre. Altro ritocco, altra variante. L’esterno sinistro Lang lascia per il jolly di centrocampo Elmas, è il perfetto riequilibrio nella zona dell’iniziale disagio. Con Neres seconda punta accanto a Lucca che sostituisce un gelido Hojlund: ecco il 4-4-2 che si ricorderà di questa serata raddrizzata dal trasformista Conte. Facile cambiare se la squadra fisicamente sta meglio, certo. Ma da Bologna a ieri è cambiato tanto. Perché il 4-4-2 può essere il modulo della cavalcata. Dà una soluzione due volte importante. Ripristina la catena di destra con Di Lorenzo e il riposato Politano. E lancia in avanti Neres, il più bizzarro dei puledri a scavallare verso scudetto ed Europa.

Conte anticipa la notizia del possibile rientro di Spinazzola: «Speriamo di riaverlo a disposizione giovedì»

Durante l’intervista a Sky Sport, dopo la vittoria in Champions contro il Qarabag. l’allenatore del Napoli, Antonio Conte non ha perso occasione epr sottolineare ancora una volte, l’estrema difficoltà con cui la squadra va avanti quest’anno a causa dei numerosi infortuni. L’ultimo in ordine di tempo occorso solo ieri pomeriggio a Gutierrez. Conte quasi scherza in conferenza: «Ho fatto l’allenamento più breve della mia carriera, sia di calciatore che di allenatore, solo 15 minuti perché poi è venuto a piovere e ha allagato il campo, eppure in 15 minuti Gutierrez ha rimediato una distorsione alla caviglia».

Arriva però anche una buona notizia, relativa al recupero di Spinazzola che potrebbe far rifiatare il Napoli: «Spinazzola oggi è stato il primo giorno in cui non ha avvertito fastidi e speriamo di averlo con noi giovedì».